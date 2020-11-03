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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/zabor-1582922406.html
Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:06
2020-11-03T23:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА новости. Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели, сообщили РИА Новости в Национальной парковой службе США.Ограждения вокруг комплекса Белого дома были модифицированы в ночь на вторник, когда в США проходят президентские выборы. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – 8 футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – 4 фута (1,2 метра).Ограждения вокруг территории всего комплекса Белого дома охватывают площадь в 52 акра (0,2 квадратных километра), ограждения также усилены вокруг парка Лафайетт неподалеку от Белого дома, уже становившегося площадкой для демонстраций во время президенства Трампа.Как сообщили агентству в парковой службе, ограждения будут оставаться на месте ориентировочно до вечера 8 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html
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вашингтон (город)
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором

23:06 03.11.2020 (обновлено: 23:21 03.11.2020)
 
© AP Photo / Susan WalshВокруг Белого дома по запросу Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения возвели двухметровый забор
Вокруг Белого дома по запросу Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения возвели двухметровый забор - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА новости. Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели, сообщили РИА Новости в Национальной парковой службе США.
Ограждения вокруг комплекса Белого дома были модифицированы в ночь на вторник, когда в США проходят президентские выборы. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".
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Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – 8 футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – 4 фута (1,2 метра).
Ограждения вокруг территории всего комплекса Белого дома охватывают площадь в 52 акра (0,2 квадратных километра), ограждения также усилены вокруг парка Лафайетт неподалеку от Белого дома, уже становившегося площадкой для демонстраций во время президенства Трампа.
Как сообщили агентству в парковой службе, ограждения будут оставаться на месте ориентировочно до вечера 8 ноября.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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