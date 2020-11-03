https://ria.ru/20201103/zabor-1582922406.html

Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором

Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором

Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:06

2020-11-03T23:06

2020-11-03T23:21

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА новости. Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели, сообщили РИА Новости в Национальной парковой службе США.Ограждения вокруг комплекса Белого дома были модифицированы в ночь на вторник, когда в США проходят президентские выборы. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – 8 футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – 4 фута (1,2 метра).Ограждения вокруг территории всего комплекса Белого дома охватывают площадь в 52 акра (0,2 квадратных километра), ограждения также усилены вокруг парка Лафайетт неподалеку от Белого дома, уже становившегося площадкой для демонстраций во время президенства Трампа.Как сообщили агентству в парковой службе, ограждения будут оставаться на месте ориентировочно до вечера 8 ноября.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html

https://ria.ru/20201103/tramp-1582914888.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире