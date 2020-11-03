Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
23:06 03.11.2020 (обновлено: 23:21 03.11.2020)
© AP Photo / Susan WalshВокруг Белого дома по запросу Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения возвели двухметровый забор
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА новости. Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели, сообщили РИА Новости в Национальной парковой службе США.
Ограждения вокруг комплекса Белого дома были модифицированы в ночь на вторник, когда в США проходят президентские выборы. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".
Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – 8 футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – 4 фута (1,2 метра).
Ограждения вокруг территории всего комплекса Белого дома охватывают площадь в 52 акра (0,2 квадратных километра), ограждения также усилены вокруг парка Лафайетт неподалеку от Белого дома, уже становившегося площадкой для демонстраций во время президенства Трампа.
Как сообщили агентству в парковой службе, ограждения будут оставаться на месте ориентировочно до вечера 8 ноября.
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