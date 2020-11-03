https://ria.ru/20201103/worldskills-1582758532.html

Глава Приамурья: нужно продвигать демоэкзамены по стандартам WorldSkills

Глава Приамурья: нужно продвигать демоэкзамены по стандартам WorldSkills

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно популяризировать проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkillsRussian, на которых... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:56

2020-11-03T06:56

2020-11-03T09:10

навигатор абитуриента

василий орлов

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно популяризировать проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkillsRussian, на которых выпускников могут оценить потенциальные работодатели, сообщает правительство региона.Орлов провел координационный совет, где обсудил внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста с руководителями университетов и колледжей, а также представителями бизнеса.Приамурью, по данным властей, до 2024 года нужно 43 тысячи специалистов, больше всего кадров - 14,3 тысячи - требуется в строительной сфере, почти 7 тысяч - в сфере транспортировки и хранения, более 4 тысяч - в сельском и лесном хозяйстве. Наиболее востребованы в области в ближайшие пять лет будут имеющие среднее профессиональное образование, в частности, рабочие профессии.Каждый год по заявкам работодателей в колледжах региона открываются новые специальности, с 2020 года стали доступны профессии мастера по обслуживанию магистральных трубопроводов, специалиста почтовой связи, мастера по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.Как рассказала на координационном совете министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева, по поручению Орлова разрабатывается положение о стипендии для студентов дуального обучения, при котором теория преподается в учебном заведении, а практическая часть - на рабочем месте.Качественно готовить кадры помогает движение WorldSkills, в этом году в областном этапе чемпионата "Молодые профессионалы" было рекордное количество участников, соревнования прошли по пяти новым компетенциям, в 2021 году планируется запустить около 11 новых направлений. Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills проводятся в колледжах региона, в таких испытаниях выпускников участвуют потенциальные работодатели.Замдиректора направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Юлия Ханьжина предложила проводить презентации демонстрационных экзаменов. Орлов поручил минобру Приамурья организовать совместную работу по презентации таких экзаменов для работодателей, вузов и сузов."Согласен с темой популяризации демоэкзаменов. Это очень подвижный инструмент, будем продолжать его применять в учебных заведениях. Считаю, что это правильная практика, она апробирована в других субъектах страны и странах. Профильные министерства при проведении общественных советов должны рассказывать потенциальным работодателям о пользе демонстрационных экзаменов. Главное - получить обратную связь от представителей бизнеса, что, по их мнению, необходимо сделать для системы среднего профессионального образования", - цитирует правительство Орлова.

https://ria.ru/20201016/irkutsk-1580115348.html

https://na.ria.ru/20201002/worldskills-1578093499.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, василий орлов, амурская область, общество