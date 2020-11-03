https://ria.ru/20201103/vystavka-1582905791.html
Пассажиры Шереметьево увидят фотовыставку к Дню народного единства
Пассажиры Шереметьево увидят фотовыставку к Дню народного единства
Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века", которая пройдет в 85 регионах России к Дню народного единства, открылась в международном аэропорту... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:25
2020-11-03T20:25
2020-11-03T20:25
россия
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века", которая пройдет в 85 регионах России к Дню народного единства, открылась в международном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба авиагавани."Выставка призвана познакомить жителей страны с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации. Жители других регионов России увидят выставку на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов", – говорится в сообщении.Проект объединил работы фотографов из разных уголков страны, демонстрирующие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты Кавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки – фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ, половина из которых отобрана специально к выставке в регионах.Часть экспозиции посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов в сопровождении строк легендарных стихотворений о войне, а также современные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге и героизме советских воинов.Фотовыставка "Россия. Полет через века" будет открыта для пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря 2020 года. Посмотреть на фотоработы можно в пешеходной галерее между терминалом D и платформой аэроэкспресса.
https://ria.ru/20201029/meropriyatiya-1582130799.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шереметьево (аэропорт), общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века", которая пройдет в 85 регионах России к Дню народного единства, открылась в международном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Выставка призвана познакомить жителей страны с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации. Жители других регионов России увидят выставку на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов", – говорится в сообщении.
Проект объединил работы фотографов из разных уголков страны, демонстрирующие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты Кавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки – фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ, половина из которых отобрана специально к выставке в регионах.
Часть экспозиции посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов в сопровождении строк легендарных стихотворений о войне, а также современные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге и героизме советских воинов.
Фотовыставка "Россия. Полет через века" будет открыта для пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря 2020 года. Посмотреть на фотоработы можно в пешеходной галерее между терминалом D и платформой аэроэкспресса.