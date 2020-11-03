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Собянин продлил эксперимент с выплатами больным муковисцидозом
Собянин продлил эксперимент с выплатами больным муковисцидозом
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до конца 2021 года эксперимент по предоставлению денежных выплат больным муковисцидозом, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:01
2020-11-03T13:01
2020-11-03T13:01
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до конца 2021 года эксперимент по предоставлению денежных выплат больным муковисцидозом, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы."Эксперимент по предоставлению москвичам, больным муковисцидозом, компенсационных выплат для приобретения необходимых лекарственных препаратов будет продлен до 31 декабря 2021 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.В мэрии напомнили, что начиная с января 2020 года в рамках эксперимента граждане, страдающие этим редким генетическим заболеванием, имеют право получить компенсационную выплату и самостоятельно приобретать в аптеке необходимые лекарственные препараты."Для многих пациентов такой способ обеспечения лекарствами является более удобным по сравнению с получением препаратов в аптечных пунктах поликлиник... Как показал эксперимент, из 484 московских пациентов, страдающих муковисцидозом, 115 человек (24%) воспользовались своим правом на получение денежной компенсации. На приобретение лекарств им было выплачено 66,97 миллиона рублей", - рассказали в мэрии.Уточняется, что участвовать в эксперименте могут граждане, страдающие муковисцидозом, за исключением лиц, признанных судом недееспособными.
https://ria.ru/20200219/1564966365.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
продлил до конца 2021 года эксперимент по предоставлению денежных выплат больным муковисцидозом, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Эксперимент по предоставлению москвичам, больным муковисцидозом, компенсационных выплат для приобретения необходимых лекарственных препаратов будет продлен до 31 декабря 2021 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.
В мэрии напомнили, что начиная с января 2020 года в рамках эксперимента граждане, страдающие этим редким генетическим заболеванием, имеют право получить компенсационную выплату и самостоятельно приобретать в аптеке необходимые лекарственные препараты.
"Для многих пациентов такой способ обеспечения лекарствами является более удобным по сравнению с получением препаратов в аптечных пунктах поликлиник... Как показал эксперимент, из 484 московских пациентов, страдающих муковисцидозом, 115 человек (24%) воспользовались своим правом на получение денежной компенсации. На приобретение лекарств им было выплачено 66,97 миллиона рублей", - рассказали в мэрии.
Уточняется, что участвовать в эксперименте могут граждане, страдающие муковисцидозом, за исключением лиц, признанных судом недееспособными.