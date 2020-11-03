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Собянин продлил эксперимент с выплатами больным муковисцидозом

Собянин продлил эксперимент с выплатами больным муковисцидозом

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до конца 2021 года эксперимент по предоставлению денежных выплат больным муковисцидозом, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:01

2020-11-03T13:01

2020-11-03T13:01

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до конца 2021 года эксперимент по предоставлению денежных выплат больным муковисцидозом, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы."Эксперимент по предоставлению москвичам, больным муковисцидозом, компенсационных выплат для приобретения необходимых лекарственных препаратов будет продлен до 31 декабря 2021 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.В мэрии напомнили, что начиная с января 2020 года в рамках эксперимента граждане, страдающие этим редким генетическим заболеванием, имеют право получить компенсационную выплату и самостоятельно приобретать в аптеке необходимые лекарственные препараты."Для многих пациентов такой способ обеспечения лекарствами является более удобным по сравнению с получением препаратов в аптечных пунктах поликлиник... Как показал эксперимент, из 484 московских пациентов, страдающих муковисцидозом, 115 человек (24%) воспользовались своим правом на получение денежной компенсации. На приобретение лекарств им было выплачено 66,97 миллиона рублей", - рассказали в мэрии.Уточняется, что участвовать в эксперименте могут граждане, страдающие муковисцидозом, за исключением лиц, признанных судом недееспособными.

https://ria.ru/20200219/1564966365.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество