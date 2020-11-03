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В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
Вандалы расписали стену музея Первой мировой войны в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, где во вторник работает избирательный участок, призывами не... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:23
2020-11-03T23:24
выборы президента сша — 2020
канзас-сити (миссури)
миссури
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в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вандалы расписали стену музея Первой мировой войны в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, где во вторник работает избирательный участок, призывами не голосовать на выборах, сообщили представители музея."Сегодня утром наша каменная кладка была разрисована. Мы гордимся тем, что являемся местом для голосования, и осуждаем эту попытку запугивания избирателей. Наша демократия - это то, за что боролись поколения ветеранов, в том числе в Первой мировой войне. Мы надеемся, что вы проголосуете сегодня и сделаете свой голос услышанным", - говорится в сообщении музея в Twitter.К публикации прикреплена фотография, на которой видны надписи на стене "Не голосуйте!" и "Боритесь за революцию", а также нарисованные серп и молот.Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках 3 ноября. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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канзас-сити (миссури), миссури, сша, в мире

В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать

23:23 03.11.2020 (обновлено: 23:24 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратель опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вандалы расписали стену музея Первой мировой войны в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, где во вторник работает избирательный участок, призывами не голосовать на выборах, сообщили представители музея.
"Сегодня утром наша каменная кладка была разрисована. Мы гордимся тем, что являемся местом для голосования, и осуждаем эту попытку запугивания избирателей. Наша демократия - это то, за что боролись поколения ветеранов, в том числе в Первой мировой войне. Мы надеемся, что вы проголосуете сегодня и сделаете свой голос услышанным", - говорится в сообщении музея в Twitter.
К публикации прикреплена фотография, на которой видны надписи на стене "Не голосуйте!" и "Боритесь за революцию", а также нарисованные серп и молот.
Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках 3 ноября.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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