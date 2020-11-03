В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23 03.11.2020 (обновлено: 23:24 03.11.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратель опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков в Вашингтоне
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вандалы расписали стену музея Первой мировой войны в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, где во вторник работает избирательный участок, призывами не голосовать на выборах, сообщили представители музея.
"Сегодня утром наша каменная кладка была разрисована. Мы гордимся тем, что являемся местом для голосования, и осуждаем эту попытку запугивания избирателей. Наша демократия - это то, за что боролись поколения ветеранов, в том числе в Первой мировой войне. Мы надеемся, что вы проголосуете сегодня и сделаете свой голос услышанным", - говорится в сообщении музея в Twitter.
This morning our stonework was defaced. We are proud to be a polling location & condemn this attempt at voter intimidation. Our democracy is something that generations of veterans, including those in WWI, have fought to defend. We hope you’ll vote today & make your voice heard. pic.twitter.com/yP03KKfTbX— National WWI Museum (@TheWWImuseum) November 3, 2020
К публикации прикреплена фотография, на которой видны надписи на стене "Не голосуйте!" и "Боритесь за революцию", а также нарисованные серп и молот.
Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках 3 ноября.
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