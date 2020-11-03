https://ria.ru/20201103/vybory-1582924033.html

В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать

В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать

Вандалы расписали стену музея Первой мировой войны в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, где во вторник работает избирательный участок, призывами не... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:23

2020-11-03T23:23

2020-11-03T23:24

выборы президента сша — 2020

канзас-сити (миссури)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вандалы расписали стену музея Первой мировой войны в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, где во вторник работает избирательный участок, призывами не голосовать на выборах, сообщили представители музея."Сегодня утром наша каменная кладка была разрисована. Мы гордимся тем, что являемся местом для голосования, и осуждаем эту попытку запугивания избирателей. Наша демократия - это то, за что боролись поколения ветеранов, в том числе в Первой мировой войне. Мы надеемся, что вы проголосуете сегодня и сделаете свой голос услышанным", - говорится в сообщении музея в Twitter.К публикации прикреплена фотография, на которой видны надписи на стене "Не голосуйте!" и "Боритесь за революцию", а также нарисованные серп и молот.Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках 3 ноября. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582914001.html

канзас-сити (миссури)

миссури

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канзас-сити (миссури), миссури, сша, в мире