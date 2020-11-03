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ФБР расследует сообщения о звонках с призывом не ходить на выборы
ФБР расследует сообщения о звонках с призывом не ходить на выборы
ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:42
2020-11-03T22:38
выборы президента сша — 2020
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джорджия
сша
небраска
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании, сообщает агентство Рейтер.Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках сегодня.Как сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь штата Небраска Роберт Эвнен, от жителей штата поступают сообщения о получении звонков, предупреждающих "оставаться дома и соблюдать безопасность". Телеканал CNN также сообщил о подобном звонке в штате Джорджия."ФБР расследует сообщения о звонках, полученных потенциальными избирателями в ряде штатов, которые могут быть попыткой подавить голосование", - приводит Рейтер заявление представителя министерства внутренней безопасности.Как напоминает CNN, ситуация со звонками "не нова", аналогичные сообщения поступали жителям страны в июле. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/volodin-1582904689.html
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фбр, джорджия, сша, небраска, в мире

ФБР расследует сообщения о звонках с призывом не ходить на выборы

21:42 03.11.2020 (обновлено: 22:38 03.11.2020)
 
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Louis Lanzano
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании, сообщает агентство Рейтер.
Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках сегодня.
Как сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь штата Небраска Роберт Эвнен, от жителей штата поступают сообщения о получении звонков, предупреждающих "оставаться дома и соблюдать безопасность". Телеканал CNN также сообщил о подобном звонке в штате Джорджия.
"ФБР расследует сообщения о звонках, полученных потенциальными избирателями в ряде штатов, которые могут быть попыткой подавить голосование", - приводит Рейтер заявление представителя министерства внутренней безопасности.
Как напоминает CNN, ситуация со звонками "не нова", аналогичные сообщения поступали жителям страны в июле.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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