https://ria.ru/20201103/vybory-1582914001.html

ФБР расследует сообщения о звонках с призывом не ходить на выборы

ФБР расследует сообщения о звонках с призывом не ходить на выборы

ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:42

2020-11-03T21:42

2020-11-03T22:38

выборы президента сша — 2020

фбр

джорджия

сша

небраска

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании, сообщает агентство Рейтер.Во вторник в США проходят выборы президента и нового состава конгресса. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках сегодня.Как сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь штата Небраска Роберт Эвнен, от жителей штата поступают сообщения о получении звонков, предупреждающих "оставаться дома и соблюдать безопасность". Телеканал CNN также сообщил о подобном звонке в штате Джорджия."ФБР расследует сообщения о звонках, полученных потенциальными избирателями в ряде штатов, которые могут быть попыткой подавить голосование", - приводит Рейтер заявление представителя министерства внутренней безопасности.Как напоминает CNN, ситуация со звонками "не нова", аналогичные сообщения поступали жителям страны в июле. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/volodin-1582904689.html

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сша

небраска

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, джорджия, сша, небраска, в мире