https://ria.ru/20201103/vybory-1582901010.html

Более ста миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно

Более ста миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно

Более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, свидетельствуют данные портала US Election Project, который ведет профессор Университета... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:50

2020-11-03T19:50

2020-11-03T19:50

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, свидетельствуют данные портала US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.По данным на 4 ноября, были получены бюллетени от 100 298 838 человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.Из общего числа более 35 миллионов человек проголосовали досрочно, придя на избирательные участки, почти 64 миллиона человека отправили бюллетени по почте.Как свидетельствуют данные портала, рекордное число проголосовавших проживает в Калифорнии – там досрочно свои голоса отдали более 12 миллионов человек, во Флориде и Техасе досрочно проголосовали более девяти миллионов человек соответственно. Данные показывают, что предпочтение досрочному голосованию в большей степени отдали демократы.

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире