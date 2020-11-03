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Более ста миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно
Более ста миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно
Более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, свидетельствуют данные портала US Election Project, который ведет профессор Университета... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:50
2020-11-03T19:50
выборы президента сша — 2020
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, свидетельствуют данные портала US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.По данным на 4 ноября, были получены бюллетени от 100 298 838 человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.Из общего числа более 35 миллионов человек проголосовали досрочно, придя на избирательные участки, почти 64 миллиона человека отправили бюллетени по почте.Как свидетельствуют данные портала, рекордное число проголосовавших проживает в Калифорнии – там досрочно свои голоса отдали более 12 миллионов человек, во Флориде и Техасе досрочно проголосовали более девяти миллионов человек соответственно. Данные показывают, что предпочтение досрочному голосованию в большей степени отдали демократы.
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
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сша, в мире

Более ста миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно

19:50 03.11.2020
 
© REUTERS / Hannah McKayЖенщина голосует на выборах президента США в Фэрфаксе, штат Виргиния
Женщина голосует на выборах президента США в Фэрфаксе, штат Виргиния - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, свидетельствуют данные портала US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.
По данным на 4 ноября, были получены бюллетени от 100 298 838 человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.
Из общего числа более 35 миллионов человек проголосовали досрочно, придя на избирательные участки, почти 64 миллиона человека отправили бюллетени по почте.
Как свидетельствуют данные портала, рекордное число проголосовавших проживает в Калифорнии – там досрочно свои голоса отдали более 12 миллионов человек, во Флориде и Техасе досрочно проголосовали более девяти миллионов человек соответственно. Данные показывают, что предпочтение досрочному голосованию в большей степени отдали демократы.
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