Канье Уэст проголосовал за себя на выборах в США
19:00 03.11.2020 (обновлено: 19:39 03.11.2020)
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, намеревавшийся выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах.
Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.
"Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя", - написал Уэст в своем аккаунте в Twitter.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
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