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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582892546.html
Канье Уэст проголосовал за себя на выборах в США
Канье Уэст проголосовал за себя на выборах в США
Американский рэпер Канье Уэст, намеревавшийся выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:00
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
канье уэст
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, намеревавшийся выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах.Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством."Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя", - написал Уэст в своем аккаунте в Twitter.По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, канье уэст, джо байден, сша, в мире

Канье Уэст проголосовал за себя на выборах в США

19:00 03.11.2020 (обновлено: 19:39 03.11.2020)
 
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Michael Wyke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, намеревавшийся выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах.
Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.
"Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя", - написал Уэст в своем аккаунте в Twitter.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 18:01
Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКанье УэстДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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