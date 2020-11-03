https://ria.ru/20201103/vybory-1582892546.html

Канье Уэст проголосовал за себя на выборах в США

Канье Уэст проголосовал за себя на выборах в США

Американский рэпер Канье Уэст, намеревавшийся выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:00

2020-11-03T19:00

2020-11-03T19:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

канье уэст

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, намеревавшийся выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах.Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством."Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя", - написал Уэст в своем аккаунте в Twitter.По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20200720/1574611250.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, канье уэст, джо байден, сша, в мире