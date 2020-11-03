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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582870928.html
МИД не завышает планку ожиданий в связи с выборами в США
МИД не завышает планку ожиданий в связи с выборами в США
Москва с уважением воспримет выбор народа США, готова к сотрудничеству с любым будущим президентом, вне зависимости от его партийной принадлежности, но планку... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:11
2020-11-03T17:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва с уважением воспримет выбор народа США, готова к сотрудничеству с любым будущим президентом, вне зависимости от его партийной принадлежности, но планку ожиданий при этом не завышает, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий. В общем, давайте дождемся итогов голосования. Осталось совсем немного", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".Министр отметил, что, учитывая "зашкаливающий накал предвыборных страстей", он "не считает правильным давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от итогов президентской избирательной кампании". "Поскольку нашу страну и так постоянно обвиняют во "вмешательстве" во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы", - пояснил министр."К сожалению, приходится признать, что диалог с Россией по-прежнему остается в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, и на практические действия руководства США на мировой арене, в том числе и в отношениях с нашей страной", - заявил Лавров.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире

МИД не завышает планку ожиданий в связи с выборами в США

17:11 03.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва с уважением воспримет выбор народа США, готова к сотрудничеству с любым будущим президентом, вне зависимости от его партийной принадлежности, но планку ожиданий при этом не завышает, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий. В общем, давайте дождемся итогов голосования. Осталось совсем немного", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
Министр отметил, что, учитывая "зашкаливающий накал предвыборных страстей", он "не считает правильным давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от итогов президентской избирательной кампании". "Поскольку нашу страну и так постоянно обвиняют во "вмешательстве" во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы", - пояснил министр.
"К сожалению, приходится признать, что диалог с Россией по-прежнему остается в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, и на практические действия руководства США на мировой арене, в том числе и в отношениях с нашей страной", - заявил Лавров.
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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