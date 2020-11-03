https://ria.ru/20201103/vybory-1582870928.html

МИД не завышает планку ожиданий в связи с выборами в США

МИД не завышает планку ожиданий в связи с выборами в США

Москва с уважением воспримет выбор народа США, готова к сотрудничеству с любым будущим президентом, вне зависимости от его партийной принадлежности, но планку... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:11

2020-11-03T17:11

2020-11-03T17:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва с уважением воспримет выбор народа США, готова к сотрудничеству с любым будущим президентом, вне зависимости от его партийной принадлежности, но планку ожиданий при этом не завышает, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий. В общем, давайте дождемся итогов голосования. Осталось совсем немного", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".Министр отметил, что, учитывая "зашкаливающий накал предвыборных страстей", он "не считает правильным давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от итогов президентской избирательной кампании". "Поскольку нашу страну и так постоянно обвиняют во "вмешательстве" во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы", - пояснил министр."К сожалению, приходится признать, что диалог с Россией по-прежнему остается в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, и на практические действия руководства США на мировой арене, в том числе и в отношениях с нашей страной", - заявил Лавров.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T17:11 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире