Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/vybory-1582787806.html
В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования
В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования
Первый запред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич выступил против дня тишины накануне электоральных процедур. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:06
2020-11-03T11:06
россия
александр малькевич
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573731677_0:116:3232:1934_1400x0_80_0_0_73e27b263aeb76698848317aa7a1c69d.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первый запред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич выступил против дня тишины накануне электоральных процедур."Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах", - заявил Малькевич на форуме ОП РФ "Сообщества".Объясняя причины такой позиции, общественник отметил, что в условиях трехдневного голосования день тишины "начинает сдвигаться"."А во-вторых, это самое важное, мы все люди, …сидим в смартфонах, мы все пришли в цифровой мир. О каком дне тишины можно говорить, когда идет уже давно реклама, продвижение кандидатов, политических программ, партий в социальных сетях", - отметил Малькевич.
https://ria.ru/20201030/vybory-1582287972.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573731677_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_675033318e3f504ee546743bca31d7a2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр малькевич, общественная палата рф, общество

В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования

11:06 03.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первый запред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич выступил против дня тишины накануне электоральных процедур.
"Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах", - заявил Малькевич на форуме ОП РФ "Сообщества".
Объясняя причины такой позиции, общественник отметил, что в условиях трехдневного голосования день тишины "начинает сдвигаться".
"А во-вторых, это самое важное, мы все люди, …сидим в смартфонах, мы все пришли в цифровой мир. О каком дне тишины можно говорить, когда идет уже давно реклама, продвижение кандидатов, политических программ, партий в социальных сетях", - отметил Малькевич.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 14:41
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
 
РоссияАлександр МалькевичОбщественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Онищенко назвал места, где можно "незаметно" заразиться коронавирусом
01:28Недалеко от Белого дома началась потасовка между активистами и полицией
01:28Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19
01:27Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане
01:23Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
Лента новостейМолния