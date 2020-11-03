https://ria.ru/20201103/vybory-1582787806.html
В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования
В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования
Первый запред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич выступил против дня тишины накануне электоральных процедур. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:06
2020-11-03T11:06
2020-11-03T11:06
россия
александр малькевич
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первый запред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич выступил против дня тишины накануне электоральных процедур."Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах", - заявил Малькевич на форуме ОП РФ "Сообщества".Объясняя причины такой позиции, общественник отметил, что в условиях трехдневного голосования день тишины "начинает сдвигаться"."А во-вторых, это самое важное, мы все люди, …сидим в смартфонах, мы все пришли в цифровой мир. О каком дне тишины можно говорить, когда идет уже давно реклама, продвижение кандидатов, политических программ, партий в социальных сетях", - отметил Малькевич.
https://ria.ru/20201030/vybory-1582287972.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр малькевич, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Первый запред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич
выступил против дня тишины накануне электоральных процедур.
"Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах", - заявил Малькевич на форуме ОП РФ "Сообщества".
Объясняя причины такой позиции, общественник отметил, что в условиях трехдневного голосования день тишины "начинает сдвигаться".
"А во-вторых, это самое важное, мы все люди, …сидим в смартфонах, мы все пришли в цифровой мир. О каком дне тишины можно говорить, когда идет уже давно реклама, продвижение кандидатов, политических программ, партий в социальных сетях", - отметил Малькевич.