Трамп назвал "главных неудачников" в случае победы Байдена на выборах
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что главными неудачниками в случае победы его оппонента от демократов Джо Байдена будут ведущие американские СМИ.
"СМИ контролируют Байдена и знают, что он всегда будет делать то, что они хотят. Поэтому они и хотят его. Я точно не делаю то, что они хотят. Давайте представим, что выиграет Байден, их рейтинги рухнут, они все будут не у дел. Это произойдет настолько быстро, что я думаю, они соберутся - New York Times, Washington Post - и решат, что они совершили большую ошибку, надо, чтобы у власти опять был Трамп. "Мы умираем, всем плевать", - сказал он на митинге в Мичигане.
"Вы можете себе представить, если Байден будет президентом? Главными неудачниками будет фейк медиа", - подчеркнул он.
Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.