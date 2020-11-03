https://ria.ru/20201103/vybory-1582754142.html

Трамп назвал "главных неудачников" в случае победы Байдена на выборах

Трамп назвал "главных неудачников" в случае победы Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что главными неудачниками в случае победы его оппонента от демократов Джо Байдена будут ведущие американские СМИ. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:56

2020-11-03T03:56

2020-11-03T03:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582653285_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_63edbe0e528a771e87214dd70fc36298.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что главными неудачниками в случае победы его оппонента от демократов Джо Байдена будут ведущие американские СМИ."Вы можете себе представить, если Байден будет президентом? Главными неудачниками будет фейк медиа", - подчеркнул он.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире