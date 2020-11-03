https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html

Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США

Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США

Американские элиты - как республиканцы, так и демократы - принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами президента, пытаясь... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:48

2020-11-03T03:48

2020-11-03T15:13

выборы президента сша — 2020

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские элиты - как республиканцы, так и демократы - принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами президента, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей, и беспорядки в Соединенных Штатах стали бунтом против этих элит, оторвавшихся от реальности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.По словам Нарышкина, каждый год происходит около тысячи таких убийств."Но в данный момент в ходе предвыборной кампании обе стороны - и демократы, и республиканцы - воспользовались этим фактором для укрепления своих электоральных основ. Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит. Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность", - сказал директор СВР."Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты - это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", - резюмировал Нарышкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582753507.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, в мире