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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html
Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США
Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США
Американские элиты - как республиканцы, так и демократы - принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами президента, пытаясь... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:48
2020-11-03T15:13
выборы президента сша — 2020
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские элиты - как республиканцы, так и демократы - принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами президента, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей, и беспорядки в Соединенных Штатах стали бунтом против этих элит, оторвавшихся от реальности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.По словам Нарышкина, каждый год происходит около тысячи таких убийств."Но в данный момент в ходе предвыборной кампании обе стороны - и демократы, и республиканцы - воспользовались этим фактором для укрепления своих электоральных основ. Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит. Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность", - сказал директор СВР."Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты - это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", - резюмировал Нарышкин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, в мире

Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США

03:48 03.11.2020 (обновлено: 15:13 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские элиты - как республиканцы, так и демократы - принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами президента, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей, и беспорядки в Соединенных Штатах стали бунтом против этих элит, оторвавшихся от реальности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
"Вы наверняка помните, что беспорядки, протесты на расовой основе происходили в Соединенных Штатах Америки регулярно, начиная с момента создания этого государства. Ну вспомните хотя бы известные события 1992 года в Лос-Анджелесе, бунт, в результате которого погибло около 60 человек и был причинен материальный ущерб около 1 миллиарда долларов. Вот нынешние беспорядки и нынешние протесты, как мы хорошо помним, начались с убийства полицейскими чернокожего гражданина Америки. Чудовищно говорить, но такие события для Америки стали обыденными", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам Нарышкина, каждый год происходит около тысячи таких убийств.
"Но в данный момент в ходе предвыборной кампании обе стороны - и демократы, и республиканцы - воспользовались этим фактором для укрепления своих электоральных основ. Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит. Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность", - сказал директор СВР.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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"Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты - это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", - резюмировал Нарышкин.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Выборы президента США — 2020РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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