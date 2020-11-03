Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США
03:48 03.11.2020 (обновлено: 15:13 03.11.2020)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские элиты - как республиканцы, так и демократы - принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами президента, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей, и беспорядки в Соединенных Штатах стали бунтом против этих элит, оторвавшихся от реальности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
"Вы наверняка помните, что беспорядки, протесты на расовой основе происходили в Соединенных Штатах Америки регулярно, начиная с момента создания этого государства. Ну вспомните хотя бы известные события 1992 года в Лос-Анджелесе, бунт, в результате которого погибло около 60 человек и был причинен материальный ущерб около 1 миллиарда долларов. Вот нынешние беспорядки и нынешние протесты, как мы хорошо помним, начались с убийства полицейскими чернокожего гражданина Америки. Чудовищно говорить, но такие события для Америки стали обыденными", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам Нарышкина, каждый год происходит около тысячи таких убийств.
"Но в данный момент в ходе предвыборной кампании обе стороны - и демократы, и республиканцы - воспользовались этим фактором для укрепления своих электоральных основ. Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит. Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность", - сказал директор СВР.
"Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты - это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", - резюмировал Нарышкин.