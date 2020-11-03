https://ria.ru/20201103/vybory-1582753507.html
Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов
Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов
Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:36
2020-11-03T03:36
2020-11-03T15:13
выборы президента сша — 2020
россия
сергей нарышкин
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По его словам, такой метод голосования создает "большую базу" для опротестовывания итогов выборов. "Так что вот этот недуг, вот эта болезнь американского общества, американского государства остается", - добавил глава СВР.Нарышкин также обвинил американские элиты, как республиканцев, так и демократов, в том, что они принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей.Он напомнил, что беспорядки и протесты на расовой основе возникали в Соединенных Штатах регулярно с момента создания этого государства. "Нынешние беспорядки и нынешние протесты, как мы хорошо помним, начались с убийства полицейскими чернокожего гражданина Америки. Чудовищно говорить, но такие события для Америки стали обыденными", - отметил он.По словам Нарышкина, каждый год происходит около тысячи убийств темнокожи, однако теперь республиканцы и демократы "воспользовались этим фактором для укрепления своих электоральных основ". "Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит", - подчеркнул он."Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты - это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", - резюмировал Нарышкин.Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.Текущие выборы отличаются от всех предыдущих необычайно большим количеством досрочно проголосовавших, в частности, по почте. Так, число поданных голосов до официального дня голосования приблизилось к 100 миллионам – это абсолютный рекорд. Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса – многие боятся приходить лично на участки. Таким образом, явка приблизилась к 70% от общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20201103/vybory-1582754142.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, сша, в мире
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Служба внешней разведки России
ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин
в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
.
"Мы ожидаем, что этот (кризисный внутриамериканский) процесс затянется. Во-первых, затянется по чисто техническим причинам, скорее всего, процесс подсчета голосов. Поскольку огромное количество избирателей проголосовали по почте, досрочно. И подсчет займет какое-то время", - сказал Нарышкин.
По его словам, такой метод голосования создает "большую базу" для опротестовывания итогов выборов. "Так что вот этот недуг, вот эта болезнь американского общества, американского государства остается", - добавил глава СВР.
Нарышкин также обвинил американские элиты, как республиканцев, так и демократов, в том, что они принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей.
Он напомнил, что беспорядки и протесты на расовой основе возникали в Соединенных Штатах регулярно с момента создания этого государства. "Нынешние беспорядки и нынешние протесты, как мы хорошо помним, начались с убийства полицейскими чернокожего гражданина Америки. Чудовищно говорить, но такие события для Америки стали обыденными", - отметил он.
По словам Нарышкина, каждый год происходит около тысячи убийств темнокожи, однако теперь республиканцы и демократы "воспользовались этим фактором для укрепления своих электоральных основ". "Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит", - подчеркнул он.
"Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты - это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", - резюмировал Нарышкин.
Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Текущие выборы отличаются от всех предыдущих необычайно большим количеством досрочно проголосовавших, в частности, по почте. Так, число поданных голосов до официального дня голосования приблизилось к 100 миллионам – это абсолютный рекорд. Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса – многие боятся приходить лично на участки. Таким образом, явка приблизилась к 70% от общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году.