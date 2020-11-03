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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582752519.html
Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США
Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США
Демократ Джо Байден стал фаворитом на предстоящих 3 ноября выборах президента США, число верящих в его победу в два раза превышает число тех, кто ставит на то,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:16
2020-11-03T03:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден стал фаворитом на предстоящих 3 ноября выборах президента США, число верящих в его победу в два раза превышает число тех, кто ставит на то, что действующему президенту страны Дональду Трампу удастся сохранить кресло, рассказали РИА Новости букмекеры на основе анализа ставок.По словам редактора спецпроектов Rambler Group категории "Ставки" Владимира Прокофьева, еще в мае фаворитом в предвыборной гонке считался Дональд Трамп. Букмекеры тогда предлагали коэффициент 1,82 на переизбрание Трампа, то есть 55% вероятности его победы. Шансы Байдена тогда оценивались в 45%.Эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий отметил, что люди долго верили в действующего президента и поддерживали его ставками. "Еще в сентябре на победу Трампа приходилось 84% ставок. Однако в октябре этот показатель упал до 45%. Еще 51% игроков ставят на успех Байдена. Оставшиеся 4% ставок приходятся на независимых кандидатов", - сообщил он."Президентские выборы США в 2020 году показывают беспрецедентную активность игроков — предстоящие выборы стали самым популярным событием для ставок в истории, превзойдя даже финалы крупнейших футбольных турниров. Еще в октябре объем заключенных пари превысил 260 миллионов долларов. Предполагается, что к моменту объявления результатов голосования суммарная цифра может перевалить за 1 миллиард долларов", — отметил Слицкий. Крупнейшую ставку сделал житель Британии - 500 тысяч фунтов стерлингов (почти 52 миллиона рублей), поставив на победу Байдена с коэффициентом 1,53.Прокофьев добавил, что россияне остались в стороне и не могут делать ставки на результаты выборов президента США, поскольку в июле Госдума приняла закон, запрещающий букмекерам принимать ставки на неспортивные события. "Поэтому легальные БК были вынуждены снять с линии ставки на выборы президента в США. ... Нелегальные БК продолжают приём ставок на выборы в США, но клиенты таких компаний не защищены законом и могут в любой момент лишиться своих денег", - предупредил он.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582749882.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/vybory-1582712973.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США

03:16 03.11.2020
 
© REUTERS / Pool / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Pool / Jim Bourg
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден стал фаворитом на предстоящих 3 ноября выборах президента США, число верящих в его победу в два раза превышает число тех, кто ставит на то, что действующему президенту страны Дональду Трампу удастся сохранить кресло, рассказали РИА Новости букмекеры на основе анализа ставок.
По словам редактора спецпроектов Rambler Group категории "Ставки" Владимира Прокофьева, еще в мае фаворитом в предвыборной гонке считался Дональд Трамп. Букмекеры тогда предлагали коэффициент 1,82 на переизбрание Трампа, то есть 55% вероятности его победы. Шансы Байдена тогда оценивались в 45%.
"В июне Байден обошёл Трампа - коэффициент 1,95 против 2,05. Затем Джо наращивал своё преимущество. Сейчас на победу Байдена установлен коэффициент 1,40 (67% вероятности), а на Трампа дают 2,87 (33%). То есть, по вероятности у Байдена уже двукратный перевес", - сообщил он.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
02:22Выборы президента США — 2020
В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины
Эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий отметил, что люди долго верили в действующего президента и поддерживали его ставками. "Еще в сентябре на победу Трампа приходилось 84% ставок. Однако в октябре этот показатель упал до 45%. Еще 51% игроков ставят на успех Байдена. Оставшиеся 4% ставок приходятся на независимых кандидатов", - сообщил он.
"Президентские выборы США в 2020 году показывают беспрецедентную активность игроков — предстоящие выборы стали самым популярным событием для ставок в истории, превзойдя даже финалы крупнейших футбольных турниров. Еще в октябре объем заключенных пари превысил 260 миллионов долларов. Предполагается, что к моменту объявления результатов голосования суммарная цифра может перевалить за 1 миллиард долларов", — отметил Слицкий. Крупнейшую ставку сделал житель Британии - 500 тысяч фунтов стерлингов (почти 52 миллиона рублей), поставив на победу Байдена с коэффициентом 1,53.
Прокофьев добавил, что россияне остались в стороне и не могут делать ставки на результаты выборов президента США, поскольку в июле Госдума приняла закон, запрещающий букмекерам принимать ставки на неспортивные события. "Поэтому легальные БК были вынуждены снять с линии ставки на выборы президента в США. ... Нелегальные БК продолжают приём ставок на выборы в США, но клиенты таких компаний не защищены законом и могут в любой момент лишиться своих денег", - предупредил он.
Досрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 19:09
В США уточнили число досрочно проголосовавших на президентских выборах
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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