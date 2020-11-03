https://ria.ru/20201103/vybory-1582749882.html

В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины

В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины

Нью-Йорк активно готовится к возможным протестам, которые могут вспыхнуть после президентских выборов, намеченных на 3 ноября, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:22

2020-11-03T02:22

2020-11-03T02:30

выборы президента сша — 2020

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости, Алан Булкаты. Нью-Йорк активно готовится к возможным протестам, которые могут вспыхнуть после президентских выборов, намеченных на 3 ноября, передает корреспондент РИА Новости.С каждым днем в городе появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры.Видимо, владельцы бизнеса и власти города извлекли уроки из летних беспорядков, когда в ходе протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, были разграблены магазины 5-й и 7-й авеню. Тогда под предлогом защиты прав чернокожих молодые люди били витрины и свободно выносили все, что им потребуется.Сейчас больше всего фанерных щитов можно видеть на 5-й и 7-й авеню. Работы по установке таких ставней продолжаются, несмотря на дождь, который сейчас идет в Нью-Йорке.Территорию вокруг небоскреба Трамп Тауэр на 5-й авеню огородили двойным рядом железного забора. У входа стоят сотрудники полиции с автоматическим оружием и в шлемах. По некоторым улицам перекрыто автомобильное движение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/vybory-1582712973.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире