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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/vybory-1582749882.html
В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины
В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины
Нью-Йорк активно готовится к возможным протестам, которые могут вспыхнуть после президентских выборов, намеченных на 3 ноября, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:22
2020-11-03T02:30
выборы президента сша — 2020
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости, Алан Булкаты. Нью-Йорк активно готовится к возможным протестам, которые могут вспыхнуть после президентских выборов, намеченных на 3 ноября, передает корреспондент РИА Новости.С каждым днем в городе появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры.Видимо, владельцы бизнеса и власти города извлекли уроки из летних беспорядков, когда в ходе протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, были разграблены магазины 5-й и 7-й авеню. Тогда под предлогом защиты прав чернокожих молодые люди били витрины и свободно выносили все, что им потребуется.Сейчас больше всего фанерных щитов можно видеть на 5-й и 7-й авеню. Работы по установке таких ставней продолжаются, несмотря на дождь, который сейчас идет в Нью-Йорке.Территорию вокруг небоскреба Трамп Тауэр на 5-й авеню огородили двойным рядом железного забора. У входа стоят сотрудники полиции с автоматическим оружием и в шлемах. По некоторым улицам перекрыто автомобильное движение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/vybory-1582712973.html
нью-йорк (город)
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нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины

02:22 03.11.2020 (обновлено: 02:30 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости, Алан Булкаты. Нью-Йорк активно готовится к возможным протестам, которые могут вспыхнуть после президентских выборов, намеченных на 3 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
С каждым днем в городе появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры.
Видимо, владельцы бизнеса и власти города извлекли уроки из летних беспорядков, когда в ходе протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, были разграблены магазины 5-й и 7-й авеню. Тогда под предлогом защиты прав чернокожих молодые люди били витрины и свободно выносили все, что им потребуется.
Сейчас больше всего фанерных щитов можно видеть на 5-й и 7-й авеню. Работы по установке таких ставней продолжаются, несмотря на дождь, который сейчас идет в Нью-Йорке.
Территорию вокруг небоскреба Трамп Тауэр на 5-й авеню огородили двойным рядом железного забора. У входа стоят сотрудники полиции с автоматическим оружием и в шлемах. По некоторым улицам перекрыто автомобильное движение.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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