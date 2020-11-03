https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся

Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся

Кандидаты в президенты США колесили по колеблющимся штатам до последнего, грозили всем ужасным будущим, если проиграют выборы, и обещали одолеть коронавирус,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:00

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2020-11-03T08:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Кандидаты в президенты США колесили по колеблющимся штатам до последнего, грозили всем ужасным будущим, если проиграют выборы, и обещали одолеть коронавирус, убивший двести тысяч американцев. При этом сторонники и Дональда Трампа, и Джо Байдена заранее сомневаются в официальных результатах голосования. В том, насколько может затянуться подведение итогов, разбиралось РИА Новости."Бип-бип" против рева толпы"Это выборы между байденовской депрессией и величайшим экономическим бумом в истории нашей страны", — в последние дни кампании обратился к избирателям Дональд Трамп. "План Байдена — запереть вас в домах", — пугал президент американцев.Джо Байден говорил о себе по-другому. Стратегию он разрабатывал "на протяжении месяцев", а получились все те же рекомендации по соблюдению дистанции и масочного режима, массовому тестированию, отслеживанию заражений, а также справедливому и бесплатному распределению медобслуживания и вакцин. Все это демократ обещает реализовывать с первого же дня президентства."То, как Трамп регулирует эпидемиологическую обстановку, — это практически уголовщина", — уверен Байден.И даже непосредственно перед голосованием кандидаты вели ожесточенную борьбу за избирателей. Поле боя — колеблющиеся штаты. Последние выходные перед 3 ноября Трамп и Байден провели в поездках. Марш-бросок Трампа состоял из четырнадцати выступлений в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде, а также нескольких остановок в Пенсильвании. Именно от этих мест сильно зависит исход выборов, более того — в прошлый раз президент выиграл во многом благодаря им. А Байден вместе с Бараком Обамой сосредоточился на Мичигане.Демократ агитировал в стиле drive-in: выступал перед сторонниками, которые сидели в автомобилях — в Айове таких набралось три сотни. Это напоминало стендап посреди парковки, только машины украшали лозунги и партийная символика. Один водитель намеренно сделал опечатку в слове "malarkey", написав "malarky"— вместо "Нет вранью" получилось "Нет идиотизму".Трамп по этому поводу высказался с легкой издевкой: "А потом у него пара машин бибикнет. Бип-бип".Однако остроты президента пока не очень помогают: в шести неопределившихся регионах гонку ведет Байден, хоть и с небольшим отрывом. Значительное преимущество у действующего лидера только в одном штате, еще в четырех кандидаты идут ноздря в ноздрю.В общенациональных соцопросах на первом месте демократ. По данным NBC, десять процентов — самое большое расхождение непосредственно перед выборами со времен переизбрания Билла Клинтона. Четыре года назад разрыв был четыре процента в пользу Хиллари Клинтон.Кто боится страшного вирусаИз-за пандемии многие отправили бюллетени по почте. За выходные дистанционно проголосовали почти 60 миллионов американцев, а лично явились еще 34 миллиона. При этом самые активные штаты — Флорида и Техас, где до последнего продолжалась агитация.В 2016-м выбор сделали 136,5 миллиона граждан. Всего в стране избирательное право у 239 миллионов. Есть все основания полагать, что нынешняя явка будет самой высокой за сто лет.Демократы в основном предпочитают голосовать по почте. Некоторые звезды, поддерживающие Байдена, выставляли в соцсетях видео о том, как опускают бюллетень в почтовый ящик. Инструкциями, сидя на кухне, делилась Вупи Голдберг. В экстравагантной манере бюллетени отправили певицы Леди Гага и Лиззо. Правда, девушки не надели перчатки.Для республиканцев, и в частности Трампа, дистанционный подход "станет величайшей катастрофой в истории американских выборов". По его мнению, почтовые результаты легко подделать, что на руку демократам. Сам президент проголосовал досрочно, но по открепительному — во Флориде. Почеркнул, что его личная явка — залог надежности, а на участке "все было идеально, очень строго и согласно правилам". В Сети тут же раздались призывы: "Голосуй, как Трамп".Еще один недостаток использования почты, указывает Трамп, — затягивание времени. "Выборы должны закончиться 3 ноября, а не недели спустя", — писал он в твиттере.В штате Висконсин демократы уже просили продлить подсчет почтовых голосов на шесть дней, если бюллетень отправлен до 3 ноября. Не получилось. Зато в Пенсильвании на это согласились.А судьи ктоПо итогам дня голосования, вероятно, победа будет за Трампом, поскольку на участки в основном отправятся его сторонники. Однако по мере подсчета почтовых бюллетеней ситуация станет меняться.На весь процесс, согласно Конституции, отводится 30 дней, объясняет РИА Новости Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. "За это время должны проголосовать выборщики — на основании того, что все бюллетени подсчитаны. Скорее всего, ни в ночь на 3 ноября, ни 4 ноября мы не узнаем итоги. Все растянется на несколько дней", — полагает эксперт.Результат можно оспорить в суде. Сначала жалобу рассматривают на уровне штата, затем тяжба переходит в федеральный суд. Может дойти и до высшей инстанции — Верховного суда, который выносит все судьбоносные для страны решения. "Именно поэтому демократы и республиканцы борются за право назначить судей", — отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.Сейчас в Верховном суде девять членов. Шестеро — консерваторы, трое — либералы. Это пожизненное назначение. "Судьи беспристрастны, — говорит Кошкин. — Но многое значит и человеческий фактор: им важны принципы, которым следуют представители той или другой партии".Так, консервативные судьи (симпатизируют республиканцам) отвергали попытки местных судов смягчить правила голосования. Либеральные (ближе к демократам), напротив, выступали за послабления. Верховный судья Джон Робертс (назначен Трампом) занял нейтральную позицию, дав понять, что против вмешательства в региональные дела.Роль судебной системы сложно переоценить. Рогулев напоминает: в 2000-м американцы шутили, что Джорджа Буша — младшего избрал не народ — его назначил Верховный суд. При разнице в несколько сотен голосов штат отдал победу Бушу. Демократов, от которых выступал Альберт Гор, это возмутило. Во-первых, опросы указывали на преимущество Гора. Во-вторых, губернатором штата был родной брат победителя Джеб. Суд Флориды тогда не сумел пересчитать голоса: битва велась за каждый бюллетень. Придирались к помаркам, оформлению, техническим шероховатостям. Вмешался Верховный суд и прекратил хаос: признал результаты. Демократы отступили."Дело в том, что такие же иски можно было подать и в суды других штатов, где разница между соперниками была минимальна, — поясняет Рогулев. — И пересчитывать до бесконечности. Но все сошлись во мнении, что это тупик".Не исключено, что этот сценарий повторится. Почти половина сторонников Трампа и Байдена, как показали соцопросы Reuters, уже заявляют, что не признают поражение своего кандидата. И недовольство готовы выразить уличными протестами. Но как бы ни развивались события после выборов, предстоит еще дождаться их результатов.

https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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