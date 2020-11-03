https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html

Процедура выборов президента США

Процедура выборов президента США

В соответствии с Конституцией США (1787), исполнительная власть в стране принадлежит президенту, который избирается на четырехлетний срок одновременно с... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:25

2020-11-03T00:25

2020-11-03T00:25

президентские выборы в сша

сша

справки

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В соответствии с Конституцией США (1787), исполнительная власть в стране принадлежит президенту, который избирается на четырехлетний срок одновременно с вице-президентом. Он не может быть избран на должность более двух раз.На должность главы государства не может быть избрано "ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения", а также какое-либо лицо, не достигшее возраста 35 лет и не прожившее в течение 14 лет в Соединенных Штатах. Президент и вице-президент должны принадлежать к одной политической партии, но не могут быть жителями одного и того же штата.Процесс президентских выборов в Америке начинается с процесса определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты. Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий выдвигаются на первичных выборах (праймериз) либо кокусах (конвентах) партий.Исторически первой появилась такая форма, как кокусы (в переводе с одного из индейских языков – "собираться вместе и громко шуметь"). Кокусы – это собрания партийных функционеров, которые проводятся последовательно по всей вертикали партийной иерархии штата: низовые организации (приходов и поселков) – партийные комитеты среднего звена (районов, графств, избирательных округов по выборам в конгресс) – конвент партии штата. На каждом из этих этапов члены партии голосуют за тех делегатов, которые будут их представлять и высказываться от их имени на следующем уровне партийной организации штата.Различают две формы кокусов – закрытые и открытые. В первых могут участвовать только зарегистрированные члены соответствующей партии. Во-вторых – все избиратели, безотносительно к их партийной принадлежности.Различают также несколько видов праймериз. В закрытых праймериз (closed primaries) участие в голосовании принимают те избиратели, которые заявили о своей принадлежности к соответствующей партии и зарегистрированы в этом качестве.В открытых праймериз (open primaries) могут участвовать все избиратели штата вне зависимости от их партийной принадлежности. Действует только одно ограничение – избиратель может принять участие в праймериз только одной политической партии.На общих праймериз (blanket primaries) избиратели могут участвовать в голосовании, которое проводится обеими партиями.Законодательство штатов не регулирует порядок проведения кокусов по выдвижению кандидатов. Это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Кокус предполагает, что члены партии собираются в частных домах, школах или в других общественных зданиях, обсуждают кандидатуры кандидатов и голосуют открыто, путем поднятия рук.При голосовании на праймериз используются урны. Они организуются властями штата. Наиболее известными и важными в президентской гонке считаются праймериз, которые проходят в штате Нью-Гэмпшир. Считается, что именно там с высокой долей вероятности выявляется фаворит той или иной партии.В 1980-х годах возник феномен под названием "супервторник" (Super Tuesday) – день, когда первичные выборы проходят одновременно в большом количестве штатов.После завершения серии праймериз проводятся партийные конвенции (съезды), на которых официально объявляется о поддержке партией того или иного кандидата.С 1970-х годов кандидаты в президенты, которых в итоге утвердят на партийных съездах, известны уже до их проведения в силу того, что еще до окончания сезона праймериз и кокусов кандидатам – лидерам гонки удается заручиться поддержкой большинства делегатов. Вследствие этого партийные съезды в значительной степени превратились в церемониальные действа. Их главные этапы включают следующее: программную речь одного (или нескольких) партийных лидеров, официальное объявление того, кто в паре с утвержденным кандидатом в президенты будет баллотироваться на пост вице-президента, объявление результатов голосования делегаций от каждого штата, а также утверждение партийной "платформы" (документа, устанавливающего позицию партии по всему кругу основных проблем). В качестве освещаемого телеканалами политического события, знаменующего также и начало общей избирательной кампании, съезды предоставляют возможность популяризировать позицию кандидата от данной партии и четко обозначить суть ее отличия от позиции, занимаемой оппонентом. Кроме того, законодательство всех штатов допускает регистрацию независимых кандидатов. Они могут баллотироваться, если за несколько месяцев до дня выборов соберут определенное количество подписей в поддержку. Число подписей и срок подачи документов индивидуально определяются каждым штатом. Выборы президента проводятся во вторник после первого понедельника ноября. В 43 штатах и округе Колумбия проводится досрочное голосование со сроками от 3 до 51 дня. В 2020 году избиратели могут также удаленно голосовать по почте – нововведение стало возможным в большей части штатов из-за пандемии коронавируса COVID-19. Десять штатов автоматически направили бюллетени резидентам, 35 других штатов оставили неизменными правила, согласно которым они могут предоставить заочные бюллетени только по запросу избирателя. Право голоса имеют граждане США, достигшие в день выборов возраста 18 лет, не имеющие судимости. Формально президент США избирается коллегией выборщиков, ее состав и порядок работы определены статьей I Конституции США и XII поправкой к ней.Коллегия выборщиков состоит из 538 специально выбранных лиц. Численный состав коллегии выборщиков каждого штата равен числу сенаторов и членов палаты представителей конгресса США, представляющих данный штат.Самый увесистый штат – Калифорния (55), но некоторые малонаселенные штаты, такие как Вайоминг, Аляска и Северная Дакота (и столица Вашингтон, округ Колумбия), имеют право избирать трех выборщиков (такое количество представителей отстаивало бы интересы округа Колумбия в конгрессе, если бы он имел статус штата).Кандидаты в коллегии выборщиков выдвигаются двумя основными политическими партиями (Демократической и Республиканской) в каждом из 50 штатов (в соответствии с их законодательством) и в округе Колумбия, причем члены конгресса США или лица, находящиеся на государственной службе, выдвигаться не могут. Выборщики должны обладать опытом и авторитетом, чтобы представлять интересы жителей штата. Каждый штат самостоятельно определяет, кто будет представлять его интересы в коллегии на данных выборах.Отбор выборщиков происходит на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня. Традиционно – но не всегда – в роли выборщиков выступают популярные политики или люди, лично близкие к кандидату в президенты. Таким образом, ко дню выборов в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. После подведения итогов голосования, губернатор подписывает список выборщиков, представленный партией, чей кандидат выиграл выборы в этом штате – эти люди формально и избирают президента. В некоторых штатах имена выборщиков заносятся в избирательные бюллетени, в других – нет. Коллегия выборщиков собирается в первый понедельник после второй среды декабря после президентских выборов. Общее собрание выборщиков не проводится: процедура голосования происходит в их родных штатах. Как правило, они голосуют за кандидатов своей партии. Случаи отступления от этого правила крайне редки.В большинстве штатов для распределения голосов коллегии выборщиков используется метод "победителю достается все" (за исключением двух штатов). То есть кандидат, получивший большинство голосов избирателей данного штата (даже в случае очень незначительного перевеса), забирает голоса всех выборщиков, представляющих данный штат в коллегии. В штатах Мэн и Небраска кандидат, набравший наибольшее количество голосов в штате, получает голоса двух выборщиков, и еще по одному выборщику кандидат получает за победу в каждом избирательном округе штата, направляющем делегата в конгресс США. Сертификат о результатах голосования пересылается в конгресс США.Для победы кандидатам требуется набрать большинство голосов выборщиков (270). В том случае, если кандидаты не наберут большинства голосов выборщиков, применяется экстраординарная процедура избрания президента, предусмотренная XII поправкой к Конституции США (принята в 1804 году). Согласно XII поправке, президента избирает палата представителей конгресса США из числа трех кандидатов, набравших наибольшее число голосов.Последняя стадия президентских выборов – инаугурация. Вновь избранный президент вступает в должность в полдень 20 января следующего после проведения выборов года (поправка XX к Конституции).

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в сша, сша, справки