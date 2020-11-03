https://ria.ru/20201103/vrachi-1582863900.html

На Доске Почета Удмуртии появились фотографии врачей, борющихся с COVID

На Доске Почета Удмуртии появились фотографии врачей, борющихся с COVID

Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, вошли в большую часть Доски Почета Удмуртии, которую власти региона обновили к 100-летию государственности... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:43

2020-11-03T16:43

2020-11-03T16:43

удмуртская республика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей смирнов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, вошли в большую часть Доски Почета Удмуртии, которую власти региона обновили к 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.Отмечается, что на доске представлены практически все отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Это производственники, селяне, врачи, педагоги, научные сотрудники. Все люди имеют уже в своем арсенале награды и признание заслуг, занимают активную гражданскую позицию, выступают наставниками для молодежи, защищают честь своих организаций в спортивных и других мероприятиях."Особенностью этого года стало то, что по решению комиссии больше мест отдано врачам, медицинским коллективам, тем, кто сейчас на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией за здоровье жителей республики. В числе занесенных на Доску Почета - коллектив Республиканской инфекционной больницы, которая с апреля перепрофилирована в ковид-центр. Клиника первая в республике приняла на себя основной удар в борьбе с коронавирусом. Клиника дала возможность другим больницам выиграть время и подготовиться к приему пациентов, установить необходимое оборудование", - цитирует пресс-служба руководителя администрации главы Удмуртии Сергея Смирнова.По данным ведомства, также на Доске Почета значится коллектив станции скорой медицинской помощи, выезжавший к пациентам с коронавирус и подозрением на инфекцию. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации "Первой республиканской клинической больницы минздрава Удмуртии" Павел Тверитнев, который один из первых перешел на работу в Завьяловский covid-центр, главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Оксана Стародубцева, которая в период подъема заболеваемости организовала работу пульмонологов республики в covid-центрах, заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко Марина, первая принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией."Также на Доску Почета занесен коллектив Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца "Айкай", который прославляет удмуртские традиции как на республиканском, так и на международном уровне", говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/ivl-1580841131.html

https://ria.ru/20201103/zaschita-1582749099.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей смирнов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество