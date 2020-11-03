На Доске Почета Удмуртии появились фотографии врачей, борющихся с COVID
УФА, 3 ноя – РИА Новости. Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, вошли в большую часть Доски Почета Удмуртии, которую власти региона обновили к 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"В Ижевске к 100-летию государственности Удмуртии и Дню народного единства обновилась Доска Почета. Ежегодно на нее заносятся граждане и трудовые коллективы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Это люди, вложившие свою энергию и профессионализм в благополучие, процветание Удмуртии. Сейчас большая часть обновленной доски посвящена медикам, в том числе борющимися с коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на доске представлены практически все отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Это производственники, селяне, врачи, педагоги, научные сотрудники. Все люди имеют уже в своем арсенале награды и признание заслуг, занимают активную гражданскую позицию, выступают наставниками для молодежи, защищают честь своих организаций в спортивных и других мероприятиях.
"Особенностью этого года стало то, что по решению комиссии больше мест отдано врачам, медицинским коллективам, тем, кто сейчас на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией за здоровье жителей республики. В числе занесенных на Доску Почета - коллектив Республиканской инфекционной больницы, которая с апреля перепрофилирована в ковид-центр. Клиника первая в республике приняла на себя основной удар в борьбе с коронавирусом. Клиника дала возможность другим больницам выиграть время и подготовиться к приему пациентов, установить необходимое оборудование", - цитирует пресс-служба руководителя администрации главы Удмуртии Сергея Смирнова.
По данным ведомства, также на Доске Почета значится коллектив станции скорой медицинской помощи, выезжавший к пациентам с коронавирус и подозрением на инфекцию. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации "Первой республиканской клинической больницы минздрава Удмуртии" Павел Тверитнев, который один из первых перешел на работу в Завьяловский covid-центр, главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Оксана Стародубцева, которая в период подъема заболеваемости организовала работу пульмонологов республики в covid-центрах, заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко Марина, первая принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией.
"Также на Доску Почета занесен коллектив Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца "Айкай", который прославляет удмуртские традиции как на республиканском, так и на международном уровне", говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
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