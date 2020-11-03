Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201103/vrachi-1582863900.html
На Доске Почета Удмуртии появились фотографии врачей, борющихся с COVID
На Доске Почета Удмуртии появились фотографии врачей, борющихся с COVID
Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, вошли в большую часть Доски Почета Удмуртии, которую власти региона обновили к 100-летию государственности... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:43
2020-11-03T16:43
удмуртская республика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей смирнов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_18106cd73eb3d76f80e3eac5d191f9ff.jpg
УФА, 3 ноя – РИА Новости. Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, вошли в большую часть Доски Почета Удмуртии, которую власти региона обновили к 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.Отмечается, что на доске представлены практически все отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Это производственники, селяне, врачи, педагоги, научные сотрудники. Все люди имеют уже в своем арсенале награды и признание заслуг, занимают активную гражданскую позицию, выступают наставниками для молодежи, защищают честь своих организаций в спортивных и других мероприятиях."Особенностью этого года стало то, что по решению комиссии больше мест отдано врачам, медицинским коллективам, тем, кто сейчас на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией за здоровье жителей республики. В числе занесенных на Доску Почета - коллектив Республиканской инфекционной больницы, которая с апреля перепрофилирована в ковид-центр. Клиника первая в республике приняла на себя основной удар в борьбе с коронавирусом. Клиника дала возможность другим больницам выиграть время и подготовиться к приему пациентов, установить необходимое оборудование", - цитирует пресс-служба руководителя администрации главы Удмуртии Сергея Смирнова.По данным ведомства, также на Доске Почета значится коллектив станции скорой медицинской помощи, выезжавший к пациентам с коронавирус и подозрением на инфекцию. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации "Первой республиканской клинической больницы минздрава Удмуртии" Павел Тверитнев, который один из первых перешел на работу в Завьяловский covid-центр, главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Оксана Стародубцева, которая в период подъема заболеваемости организовала работу пульмонологов республики в covid-центрах, заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко Марина, первая принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией."Также на Доску Почета занесен коллектив Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца "Айкай", который прославляет удмуртские традиции как на республиканском, так и на международном уровне", говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/ivl-1580841131.html
https://ria.ru/20201103/zaschita-1582749099.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_b63affdb7be11b8ca4d38c3fc152d92b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей смирнов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество

На Доске Почета Удмуртии появились фотографии врачей, борющихся с COVID

16:43 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 3 ноя – РИА Новости. Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, вошли в большую часть Доски Почета Удмуртии, которую власти региона обновили к 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

"В Ижевске к 100-летию государственности Удмуртии и Дню народного единства обновилась Доска Почета. Ежегодно на нее заносятся граждане и трудовые коллективы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Это люди, вложившие свою энергию и профессионализм в благополучие, процветание Удмуртии. Сейчас большая часть обновленной доски посвящена медикам, в том числе борющимися с коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на доске представлены практически все отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Это производственники, селяне, врачи, педагоги, научные сотрудники. Все люди имеют уже в своем арсенале награды и признание заслуг, занимают активную гражданскую позицию, выступают наставниками для молодежи, защищают честь своих организаций в спортивных и других мероприятиях.
"Особенностью этого года стало то, что по решению комиссии больше мест отдано врачам, медицинским коллективам, тем, кто сейчас на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией за здоровье жителей республики. В числе занесенных на Доску Почета - коллектив Республиканской инфекционной больницы, которая с апреля перепрофилирована в ковид-центр. Клиника первая в республике приняла на себя основной удар в борьбе с коронавирусом. Клиника дала возможность другим больницам выиграть время и подготовиться к приему пациентов, установить необходимое оборудование", - цитирует пресс-служба руководителя администрации главы Удмуртии Сергея Смирнова.
Установка аппаратов искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 15:34Удмуртская Республика
В ковид-центры в Удмуртии поступили 50 аппаратов ИВЛ
По данным ведомства, также на Доске Почета значится коллектив станции скорой медицинской помощи, выезжавший к пациентам с коронавирус и подозрением на инфекцию. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации "Первой республиканской клинической больницы минздрава Удмуртии" Павел Тверитнев, который один из первых перешел на работу в Завьяловский covid-центр, главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Оксана Стародубцева, которая в период подъема заболеваемости организовала работу пульмонологов республики в covid-центрах, заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко Марина, первая принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией.
"Также на Доску Почета занесен коллектив Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца "Айкай", который прославляет удмуртские традиции как на республиканском, так и на международном уровне", говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
02:08Распространение нового коронавируса
Врач назвал условие наибольшей защиты от коронавируса
 
Удмуртская РеспубликаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СмирновЗдоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Онищенко назвал места, где можно "незаметно" заразиться коронавирусом
01:28Недалеко от Белого дома началась потасовка между активистами и полицией
01:28Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19
01:27Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане
01:23Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
Лента новостейМолния