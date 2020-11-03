Рязанский губернатор наградил волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией
17:31 03.11.2020 (обновлено: 17:51 03.11.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Рязанской областиРязанский губернатор наградил волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Рязанской области
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил волонтеров, принимавших активное участие в мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает во вторник облправительство.
От имени президента РФ глава региона вручил добровольцам первые памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе".
Приветствуя собравшихся, Любимов отметил, что только в рамках деятельности областного штаба "#МыВместе" с начала пандемии поддержку получили более 5,5 тысячи жителей региона. Была проведена большая работа по привлечению добровольцев и их обучению. Волонтеры работают в call-центрах, организуют помощь гражданам, которые находятся в самоизоляции, ведут разъяснительную работу, помогают докторам и службе социальной защиты. Добровольцы РязГМУ активно участвовали в поквартирных обходах, выявляли тех, кто приезжал в Рязань из других регионов и из-за рубежа. В общей сложности ими проведено около 4 тысяч рейдов.
Губернатор обратил особое внимание на то, что основу волонтерского корпуса, сформированного в пандемию, составили обычные граждане.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Рязанской областиРязанский губернатор наградил волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Рязанской области
Рязанский губернатор наградил волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией
"Из всех добровольцев больше половины – это работающие люди, которые не остались в стороне и проявили свою гражданскую позицию. Конечно, активно включились и наши общественные объединения. Без вашей поддержки нам было бы очень сложно охватить вниманием всех тех, кому надо помочь. Спасибо вам всем: добровольцам, меценатам, партнерам акции. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями", – сказал Любимов.
Глава региона поздравил участников церемонии с наградой. Всего к награждению памятной медалью от имени президента Российской Федерации "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" были представлены 210 жителей Рязанской области.
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