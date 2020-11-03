https://ria.ru/20201103/volontery-1582875704.html

Рязанский губернатор наградил волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией

Рязанский губернатор наградил волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией

Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил волонтеров, принимавших активное участие в мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:31

2020-11-03T17:31

2020-11-03T17:51

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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил волонтеров, принимавших активное участие в мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает во вторник облправительство.От имени президента РФ глава региона вручил добровольцам первые памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе".Приветствуя собравшихся, Любимов отметил, что только в рамках деятельности областного штаба "#МыВместе" с начала пандемии поддержку получили более 5,5 тысячи жителей региона. Была проведена большая работа по привлечению добровольцев и их обучению. Волонтеры работают в call-центрах, организуют помощь гражданам, которые находятся в самоизоляции, ведут разъяснительную работу, помогают докторам и службе социальной защиты. Добровольцы РязГМУ активно участвовали в поквартирных обходах, выявляли тех, кто приезжал в Рязань из других регионов и из-за рубежа. В общей сложности ими проведено около 4 тысяч рейдов.Губернатор обратил особое внимание на то, что основу волонтерского корпуса, сформированного в пандемию, составили обычные граждане."Из всех добровольцев больше половины – это работающие люди, которые не остались в стороне и проявили свою гражданскую позицию. Конечно, активно включились и наши общественные объединения. Без вашей поддержки нам было бы очень сложно охватить вниманием всех тех, кому надо помочь. Спасибо вам всем: добровольцам, меценатам, партнерам акции. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями", – сказал Любимов.Глава региона поздравил участников церемонии с наградой. Всего к награждению памятной медалью от имени президента Российской Федерации "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" были представлены 210 жителей Рязанской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/volontery-1581245821.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, коронавирусы, здоровье - общество, рязань, рязанская область, общество