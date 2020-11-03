https://ria.ru/20201103/volodin-1582904689.html

Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии

Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии

Выборы в США - это "шоу", которое называют примером демократии и предлагают на него смотреть как на стандарт демократии, однако это не так, считает председатель РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:13

2020-11-03T20:13

2020-11-03T20:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

вячеслав володин

джо байден

сша

технологии

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выборы в США - это "шоу", которое называют примером демократии и предлагают на него смотреть как на стандарт демократии, однако это не так, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин."Знаете, вот это шоу, а по-другому не назовёшь, конечно, приковывает многих к экранам, но было бы правильно всё-таки понимать… Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-24".Поясняя свою точку зрения, Володин предложил некоторые сравнения: например, в России прямые выборы главы государства и многопартийность, а система в Штатах, где президента выбирают выборщики и всего две партии предлагают своих кандидатов, подается как "апогей демократии и возможностей каждого гражданина"."Голосование. Вот у нас все обсуждали три дня голосования, которые были приняты, а у них голосование может проходить от четырёх до 45 дней. На сегодняшний день досрочно проголосовало более 70% избирателей – по почте, в рамках досрочных возможностей. Поэтому когда мы всё это анализируем, всё встаёт на свои места", - добавил Володин.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T20:13 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, сша, технологии, политика