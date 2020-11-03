https://ria.ru/20201103/volodin-1582903045.html

Володин не следит за президентской гонкой в США

Володин не следит за президентской гонкой в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что не следит за президентской гонкой в США. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:05

2020-11-03T20:05

2020-11-03T20:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

вячеслав володин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что не следит за президентской гонкой в США."Нет", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, следит ли он за президентскими выборами в США.Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/volodin-1582902788.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, сша, в мире