https://ria.ru/20201103/volodin-1582903045.html
Володин не следит за президентской гонкой в США
Володин не следит за президентской гонкой в США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что не следит за президентской гонкой в США. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:05
2020-11-03T20:05
2020-11-03T20:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
госдума рф
вячеслав володин
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что не следит за президентской гонкой в США."Нет", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, следит ли он за президентскими выборами в США.Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201103/volodin-1582902788.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, сша, в мире