https://ria.ru/20201103/volodin-1582902788.html

Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий

Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий, за которыми стоят элиты: по мнению парламентария, эти подходы себя... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:02

2020-11-03T20:02

2020-11-03T21:31

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

вячеслав володин

сша

технологии

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий, за которыми стоят элиты: по мнению парламентария, эти подходы себя изжили, многопартийная система эффективнее и более легитимна."Вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата. Но совершенно всем понятно, что вот эти подходы, они настолько себя изжили, ну, во-первых, отсутствие многопартийности, потому что двухпартийность – это еще не многопартийность, когда не пускают близко к выборам другие партии. Поэтому наша система более открыта, более эффективна, более легитимна", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".По мнению политика, каждый выбирает сам, стоит ли "приковываться" к экрану и следить за развитием событий."Нам важно, чтобы не было двойных стандартов. Если они для себя эту систему выбрали - пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить, какая партийная система должна быть, потому что если следовать их заветам, только тем, которыми они сами руководствуются, у нас точно никто не поддержит такие подходы", - добавил он.Говоря о двойных стандартах, Володин обратил внимание на то, что все обсуждали трёхдневное голосования, в то же время в США голосование может проходить от четырёх до 45 дней. Кроме того, президента США выбирают на самом деле всего 538 выборщиков, отметил спикер Госдумы.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T20:02 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вячеслав володин, сша, технологии, политика