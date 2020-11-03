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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/volodin-1582902788.html
Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий
Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий, за которыми стоят элиты: по мнению парламентария, эти подходы себя... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:02
2020-11-03T21:31
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
вячеслав володин
сша
технологии
политика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий, за которыми стоят элиты: по мнению парламентария, эти подходы себя изжили, многопартийная система эффективнее и более легитимна."Вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата. Но совершенно всем понятно, что вот эти подходы, они настолько себя изжили, ну, во-первых, отсутствие многопартийности, потому что двухпартийность – это еще не многопартийность, когда не пускают близко к выборам другие партии. Поэтому наша система более открыта, более эффективна, более легитимна", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".По мнению политика, каждый выбирает сам, стоит ли "приковываться" к экрану и следить за развитием событий."Нам важно, чтобы не было двойных стандартов. Если они для себя эту систему выбрали - пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить, какая партийная система должна быть, потому что если следовать их заветам, только тем, которыми они сами руководствуются, у нас точно никто не поддержит такие подходы", - добавил он.Говоря о двойных стандартах, Володин обратил внимание на то, что все обсуждали трёхдневное голосования, в то же время в США голосование может проходить от четырёх до 45 дней. Кроме того, президента США выбирают на самом деле всего 538 выборщиков, отметил спикер Госдумы.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, джо байден, вячеслав володин, сша, технологии, политика

Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий

20:02 03.11.2020 (обновлено: 21:31 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий, за которыми стоят элиты: по мнению парламентария, эти подходы себя изжили, многопартийная система эффективнее и более легитимна.
"Вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата. Но совершенно всем понятно, что вот эти подходы, они настолько себя изжили, ну, во-первых, отсутствие многопартийности, потому что двухпартийность – это еще не многопартийность, когда не пускают близко к выборам другие партии. Поэтому наша система более открыта, более эффективна, более легитимна", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
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По мнению политика, каждый выбирает сам, стоит ли "приковываться" к экрану и следить за развитием событий.
"Нам важно, чтобы не было двойных стандартов. Если они для себя эту систему выбрали - пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить, какая партийная система должна быть, потому что если следовать их заветам, только тем, которыми они сами руководствуются, у нас точно никто не поддержит такие подходы", - добавил он.
Говоря о двойных стандартах, Володин обратил внимание на то, что все обсуждали трёхдневное голосования, в то же время в США голосование может проходить от четырёх до 45 дней. Кроме того, президента США выбирают на самом деле всего 538 выборщиков, отметил спикер Госдумы.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВячеслав ВолодинСШАТехнологииПолитика
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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