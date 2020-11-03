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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201103/vmeshatelstvo-1582870607.html
Лавров призвал не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии
Лавров призвал не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии
Конституционная реформа в Белоруссии создает площадку для общенационального диалога, власти страны вовлекают в этот процесс широкие слои населения, игнорировать РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:12
2020-11-03T17:12
владимир андрейченко
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Конституционная реформа в Белоруссии создает площадку для общенационального диалога, власти страны вовлекают в этот процесс широкие слои населения, игнорировать этот подход легкомысленно, ни Россия, ни другие страны не должны никоим образом вмешиваться в проведение этой работы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В начале октября Палата представителей объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции."Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает данную инициативу Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".По его словам, "разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться – ни Россия, ни другие страны". "Прежде всего, то, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Белоруссии, решать только белорусскому народу. Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье", - подчеркнул глава МИД РФ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html
https://ria.ru/20201027/reforma-1581842387.html
https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582649931.html
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владимир андрейченко, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров призвал не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии

17:12 03.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Конституционная реформа в Белоруссии создает площадку для общенационального диалога, власти страны вовлекают в этот процесс широкие слои населения, игнорировать этот подход легкомысленно, ни Россия, ни другие страны не должны никоим образом вмешиваться в проведение этой работы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В начале октября Палата представителей объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
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"Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает данную инициативу Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, "разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться – ни Россия, ни другие страны". "Прежде всего, то, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Белоруссии, решать только белорусскому народу. Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье", - подчеркнул глава МИД РФ.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

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