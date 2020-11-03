https://ria.ru/20201103/vienna-1582844827.html

Посол сообщил о задержанных в Австрии после теракта выходцах с Кавказа

Посол сообщил о задержанных в Австрии после теракта выходцах с Кавказа

После серии нападений в Вене австрийские правоохранители задержали выходцев с Северного Кавказа, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в эфире... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:10

2020-11-03T15:10

2020-11-03T15:16

теракт в вене

россия

дмитрий любинский

северный кавказ

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. После серии нападений в Вене австрийские правоохранители задержали выходцев с Северного Кавказа, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в эфире канала "Россия 1". Посол заявил, что уже известно о многочисленных задержаниях по всей Австрии. Дипломат добавил, что пока других деталей нет. Накануне вечером в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой. Силовики ликвидировали одного боевика, вооруженного винтовкой. Остальные скрылись, их разыскивают. СМИ сообщали, что в атаке участвовали до семи человек. Власти назвали нападение терактом. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, убитый стрелок симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ*).Горожан попросили временно не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.Соболезнования Австрии выразили многие страны. В частности, Франция, которая тоже недавно подверглась нападениям. Ее президент Эммануэль Макрон отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

россия

северный кавказ

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, россия, дмитрий любинский, северный кавказ, австрия, вена, в мире