https://ria.ru/20201103/video-1582751330.html
Появилось видео нападения террористов в Вене
Появилось видео нападения террористов в Вене
В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения террористов в центре Вены. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:56
2020-11-03T02:56
2020-11-03T02:56
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения террористов в центре Вены. На одном из роликов видно, как мужчина в белой одежде бежит по улице, ведя стрельбу из автомата. На другой записи заснята перестрелка с участием полиции. Еще на одном видео запечатлены убегающие по улице люди. На других роликах снят отряд спецназа.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее является терактом. По предварительным данным, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
2020-11-03T02:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире