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Теракт в Вене. Онлайн-трансляция
Теракт в Вене. Онлайн-трансляция
Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал... РИА Новости, 03.11.2020
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теракт в вене
вена
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Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Теракт в Вене
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теракт в вене, вена, в мире, видео
Теракт в Вене. Онлайн-трансляция
Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом.
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Теракт в Вене. Онлайн-трансляция

00:52 03.11.2020
 
Читать ria.ru в
Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом.
 
Теракт в ВенеВенаВ мире
 
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