https://ria.ru/20201103/video-1582743386.html
Теракт в Вене. Онлайн-трансляция
Теракт в Вене. Онлайн-трансляция
Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:52
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теракт в вене
вена
в мире
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Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом.
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Теракт в Вене
LIVE: Теракт в Вене
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире, видео
Теракт в Вене. Онлайн-трансляция
Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом.
2020-11-03T00:52
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