https://ria.ru/20201103/video-1582743386.html

Теракт в Вене. Онлайн-трансляция

Теракт в Вене. Онлайн-трансляция

Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:52

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теракт в вене

вена

в мире

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Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по некоторым данным, семь человек. Часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом.

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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