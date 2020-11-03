https://ria.ru/20201103/veteran-1582805806.html

Житель Омской области убил ветерана из-за споров о войне

Житель Омской области убил ветерана из-за споров о войне

Спустя семь месяцев стала известна причина жестокого убийства в Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, накануне 9 мая его убил гость... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:21

2020-11-03T12:21

2020-11-03T15:39

омская область

происшествия

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ОМСК, 3 ноя — РИА Новости. Спустя семь месяцев стала известна причина жестокого убийства в Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, накануне 9 мая его убил гость из-за несогласия с действиями в сражениях, сообщили в прокуратуре региона.Следственный комитет 10 мая сообщал, что ветеран был убит кухонным ножом в своем доме в рабочем поселке Тевриз. По подозрению в убийстве был задержан 65-летний местный житель. По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану. Из-за личной неприязни мужчины поссорились, и подозреваемый нанес ветерану несколько ударов кухонным ножом в грудь. Спустя семь месяцев в прокуратуре раскрыли детали преступления."В гости пришел знакомый (ветерана), с которым они стали обсуждать события военных действий с участием ветерана. В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с действиями ветерана на полях сражений", — сообщает надзорное ведомство.Фигурант ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу не менее четырех раз и после этого нанес три удара ножом в грудь, пояснили в прокуратуре.После этого подозреваемый завернул нож в кухонное полотенце и ушел, выкинув оружие убийства по пути от места преступления. При этом фигурант не признал своей вины. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") передано в Тевризский райсуд Омской области, фигурант находится под стражей.

https://ria.ru/20200918/veteran-1577462199.html

https://ria.ru/20200902/veteran-1576615562.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, происшествия