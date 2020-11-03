https://ria.ru/20201103/vertolet-1582891080.html
Самарская область использует вертолет для перевозки больных COVID-19
Самарская область использует вертолет для перевозки больных COVID-19
Самарская область является одним из немногих регионов в стране, где для перевозки тяжелых больных с коронавирусом используется вертолет санитарной авиации,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:53
2020-11-03T18:53
2020-11-03T18:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
самарская область
общество
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Самарская область является одним из немногих регионов в стране, где для перевозки тяжелых больных с коронавирусом используется вертолет санитарной авиации, сообщила пресс-служба правительства региона.По его словам, эвакуация больных коронавирусом проводится с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.По информации Чернухи, в штат входят водители, фельдшеры по приему вызовов, а также врачи различных специальностей, для медицинской эвакуации пациентов используются 19 реанимобилей и вертолет среднего класса - Ми-8. С начала года из различных районов, а также в федеральные центры эвакуировано около 1000 пациентов, из них 62 человека – вертолетом санавиации. Кроме того, врачами отделения проведено 400 очных консультаций, выполнено около 200 оперативных вмешательств на местах. Отмечается, что служба санавиации работает в круглосуточном режиме, чтобы оказывать своевременную и оперативную помощь жителям Самарской области.Ранее сообщалось, что вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", в августе текущего года состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту. Поступивший на службу санитарный Ми-8 при крейсерской скорости в 220-230 километров в час в кратчайшие сроки может долететь до самой удаленной точки региона и приземлиться на необорудованной площадке, в том числе, в поле. Более того, при полных баках вертолет способен преодолеть 1,2 тысячи километров и может доставить тяжелобольного даже в Москву. Санитарный вертолет оснащен аппаратом ИВЛ экспертного класса, многофункциональным монитором и дефибриллятором.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201026/samara-1581655547.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область, общество
САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Самарская область
является одним из немногих регионов в стране, где для перевозки тяжелых больных с коронавирусом используется вертолет санитарной авиации, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Наш регион один из немногих, который активно использует вертолет для медицинской эвакуации пациентов в тяжелом состоянии с диагнозом новая коронавирусная инфекция из отдаленных районов в специализированные стационары", - цитирует пресс-служба заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени Середавина Раймонда Чернуху.
По его словам, эвакуация больных коронавирусом проводится с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
По информации Чернухи, в штат входят водители, фельдшеры по приему вызовов, а также врачи различных специальностей, для медицинской эвакуации пациентов используются 19 реанимобилей и вертолет среднего класса - Ми-8. С начала года из различных районов, а также в федеральные центры эвакуировано около 1000 пациентов, из них 62 человека – вертолетом санавиации. Кроме того, врачами отделения проведено 400 очных консультаций, выполнено около 200 оперативных вмешательств на местах. Отмечается, что служба санавиации работает в круглосуточном режиме, чтобы оказывать своевременную и оперативную помощь жителям Самарской области.
Ранее сообщалось, что вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", в августе текущего года состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту. Поступивший на службу санитарный Ми-8 при крейсерской скорости в 220-230 километров в час в кратчайшие сроки может долететь до самой удаленной точки региона и приземлиться на необорудованной площадке, в том числе, в поле. Более того, при полных баках вертолет способен преодолеть 1,2 тысячи километров и может доставить тяжелобольного даже в Москву. Санитарный вертолет оснащен аппаратом ИВЛ экспертного класса, многофункциональным монитором и дефибриллятором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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