https://ria.ru/20201103/vertolet-1582891080.html

Самарская область использует вертолет для перевозки больных COVID-19

Самарская область использует вертолет для перевозки больных COVID-19

Самарская область является одним из немногих регионов в стране, где для перевозки тяжелых больных с коронавирусом используется вертолет санитарной авиации,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:53

2020-11-03T18:53

2020-11-03T18:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

самарская область

общество

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Самарская область является одним из немногих регионов в стране, где для перевозки тяжелых больных с коронавирусом используется вертолет санитарной авиации, сообщила пресс-служба правительства региона.По его словам, эвакуация больных коронавирусом проводится с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.По информации Чернухи, в штат входят водители, фельдшеры по приему вызовов, а также врачи различных специальностей, для медицинской эвакуации пациентов используются 19 реанимобилей и вертолет среднего класса - Ми-8. С начала года из различных районов, а также в федеральные центры эвакуировано около 1000 пациентов, из них 62 человека – вертолетом санавиации. Кроме того, врачами отделения проведено 400 очных консультаций, выполнено около 200 оперативных вмешательств на местах. Отмечается, что служба санавиации работает в круглосуточном режиме, чтобы оказывать своевременную и оперативную помощь жителям Самарской области.Ранее сообщалось, что вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", в августе текущего года состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту. Поступивший на службу санитарный Ми-8 при крейсерской скорости в 220-230 километров в час в кратчайшие сроки может долететь до самой удаленной точки региона и приземлиться на необорудованной площадке, в том числе, в поле. Более того, при полных баках вертолет способен преодолеть 1,2 тысячи километров и может доставить тяжелобольного даже в Москву. Санитарный вертолет оснащен аппаратом ИВЛ экспертного класса, многофункциональным монитором и дефибриллятором.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/samara-1581655547.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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