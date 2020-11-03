https://ria.ru/20201103/vena-1582874507.html

Власти Вены не получали сигналов о подготовке теракта

Власти Вены не получали сигналов о подготовке теракта

Власти города не получали каких-либо сигналов о подготовке теракта, заявил на пресс-конференции бургомистр Вены Михаэль Людвиг. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:26

2020-11-03T17:26

2020-11-03T17:36

австрия

теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Власти города не получали каких-либо сигналов о подготовке теракта, заявил на пресс-конференции бургомистр Вены Михаэль Людвиг."Мне неизвестно ничего о поступлении таких сигналов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, были ли власти города проинформированы со стороны национальных или международных спецслужб о том, что готовится такое преступление.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/pogibshie-1582876139.html

https://ria.ru/20201103/terakt-1582864195.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, теракт в вене, вена, в мире