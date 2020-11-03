https://ria.ru/20201103/vena-1582872116.html

Умер один из пострадавших при теракте в Вене

Умер один из пострадавших при теракте в Вене

Один человек скончался в больнице после госпитализации в связи с терактом в Вене, заявил на пресс-конференции бургомистр Вены Михаэль Людвиг. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:15

2020-11-03T17:15

2020-11-03T17:29

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Один человек скончался в больнице после госпитализации в связи с терактом в Вене, заявил на пресс-конференции бургомистр Вены Михаэль Людвиг."Один человек скончался в венском госпитале, 10 человек выписаны. Еще 13 человек пока госпитализированы, трое из них в критическом состоянии. Четырех человек удалось стабилизировать", - сказал Людвиг.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/avstriya-1582868606.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире