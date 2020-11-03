Канцлер Австрии назвал атаку в Вене борьбой цивилизации и варварства
13:09 03.11.2020 (обновлено: 17:02 03.11.2020)
© REUTERS / Lisi NiesnerКанцлер Австрии Себастьян Курц проводит пресс-конференцию после перестрелки в Вене, Австрия
Канцлер Австрии Себастьян Курц проводит пресс-конференцию после перестрелки в Вене, Австрия
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя атаку в Вене, заявил, что речь идет не о конфликте между австрийцами и мигрантами, а о борьбе между цивилизацией и варварством.
"Должно быть ясно, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большим количество людей, верящих в мир, и теми немногими, желающими войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью", - сказал Курц в обращении к населению.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России