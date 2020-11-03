https://ria.ru/20201103/vena-1582819227.html

Канцлер Австрии назвал атаку в Вене борьбой цивилизации и варварства

Канцлер Австрии назвал атаку в Вене борьбой цивилизации и варварства

Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя атаку в Вене, заявил, что речь идет не о конфликте между австрийцами и мигрантами, а о борьбе между цивилизацией и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:09

2020-11-03T13:09

2020-11-03T17:02

теракт в вене

себастьян курц

исламское государство

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя атаку в Вене, заявил, что речь идет не о конфликте между австрийцами и мигрантами, а о борьбе между цивилизацией и варварством.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/duregello-1582817901.html

австрия

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, исламское государство, австрия, вена, в мире