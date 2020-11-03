https://ria.ru/20201103/vena-1582773384.html

Число жертв теракта в Вене выросло до четырех

Число жертв теракта в Вене выросло до четырех

После теракта в Вене погибли четыре человека, сообщило издание Kurier со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:54

2020-11-03T09:54

2020-11-03T13:05

себастьян курц

австрия

теракт в вене

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После теракта в Вене погибли четыре человека, сообщило издание Kurier со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига.По предварительным данным, еще 18 человек ранены.В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений со стрельбой в австрийской столице. Силовики ликвидировали одного боевика, вооруженного винтовкой. Остальные скрылись, их разыскивают. СМИ сообщали, что в атаке участвовали до семи человек.Власти считают атаку терактом. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, убитый стрелок симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ*).Горожан попросили временно не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.Соболезнования Австрии выразили многие страны. В частности, Франция, которая тоже недавно подверглась нападениям. Ее президент Эммануэль Макрон отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев".*Террористическая организация, запрещенная в России.

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T09:54 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, австрия, теракт в вене, вена, в мире