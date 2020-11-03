https://ria.ru/20201103/vena-1582769277.html

Посольство не знает, есть ли россияне среди жертв атаки в Вене

Посольство не знает, есть ли россияне среди жертв атаки в Вене

В посольстве России в Австрии сообщили РИА Новости, что пока не знают, есть ли россияне среди погибших или раненных при атаке в Вене. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:25

2020-11-03T09:25

2020-11-03T09:25

теракт в вене

себастьян курц

исламское государство

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. В посольстве России в Австрии сообщили РИА Новости, что пока не знают, есть ли россияне среди погибших или раненных при атаке в Вене."Пока информации нет", - сообщили в дипломатическом ведомстве.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека, нападавший убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший в Вене, который был ликвидирован, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201103/vena-1582762370.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T09:25 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, исламское государство, австрия, вена, в мире