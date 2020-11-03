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https://ria.ru/20201103/vena-1582769277.html
Посольство не знает, есть ли россияне среди жертв атаки в Вене
Посольство не знает, есть ли россияне среди жертв атаки в Вене
В посольстве России в Австрии сообщили РИА Новости, что пока не знают, есть ли россияне среди погибших или раненных при атаке в Вене. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:25
2020-11-03T09:25
теракт в вене
себастьян курц
исламское государство
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. В посольстве России в Австрии сообщили РИА Новости, что пока не знают, есть ли россияне среди погибших или раненных при атаке в Вене."Пока информации нет", - сообщили в дипломатическом ведомстве.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека, нападавший убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший в Вене, который был ликвидирован, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201103/vena-1582762370.html
австрия
вена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
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теракт в вене, себастьян курц, исламское государство, австрия, вена, в мире

Посольство не знает, есть ли россияне среди жертв атаки в Вене

09:25 03.11.2020
 
© REUTERS / Radovan StoklasaСотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. В посольстве России в Австрии сообщили РИА Новости, что пока не знают, есть ли россияне среди погибших или раненных при атаке в Вене.
"Пока информации нет", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
Полицейские возле синагоги в Вене после теракта - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 08:21
Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека, нападавший убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший в Вене, который был ликвидирован, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
Теракт в ВенеСебастьян КурцИсламское государствоАвстрияВенаВ мире
 
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