https://ria.ru/20201103/vena-1582762370.html

Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек

Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек

Три человека погибли в результате атаки в столице Австрии, заявил во вторник президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:21

2020-11-03T08:21

2020-11-03T09:47

теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате атаки в столице Австрии, заявил во вторник президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль."Три жертвы среди гражданских лиц, четвертый погибший - сам преступник", - сказал Пюрстль, позже пояснив, что среди погибших - двое мужчин и одна женщина.

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире