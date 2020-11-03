https://ria.ru/20201103/vena-1582756575.html

Взрывчатка у ликвидированного террориста была муляжом, считает мэр Вены

Взрывчатка у ликвидированного террориста была муляжом, считает мэр Вены

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что пояс со взрывчаткой у ликвидированного полицией нападавшего, скорее всего, был муляжом. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T05:07

2020-11-03T05:07

2020-11-03T05:07

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что пояс со взрывчаткой у ликвидированного полицией нападавшего, скорее всего, был муляжом.Ранее СМИ Австрии сообщали, что якобы один нападавший подорвался на взрывчатке, которая была прикреплена к поясу. Власти не подтвердили это, заявив, что он был застрелен, но не стали исключать, что такой пояс мог быть. Людвиг сообщал, что специалисты проверяли эту версию.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Он же сообщил о двух погибших, при этом в МВД говорили, что речь идет о "нескольких погибших", не приводя точных данных.

https://ria.ru/20201103/vena-1582755890.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире