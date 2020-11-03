Взрывчатка у ликвидированного террориста была муляжом, считает мэр Вены
© AP Photo / Ronald ZakМашины скорой помощи на месте нападения в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что пояс со взрывчаткой у ликвидированного полицией нападавшего, скорее всего, был муляжом.
Ранее СМИ Австрии сообщали, что якобы один нападавший подорвался на взрывчатке, которая была прикреплена к поясу. Власти не подтвердили это, заявив, что он был застрелен, но не стали исключать, что такой пояс мог быть. Людвиг сообщал, что специалисты проверяли эту версию.
"Нападавший был застрелен, полиция работала у ресторана, чтобы прояснить, подтвердиться ли подозрение, что у него под курткой был пояс со взрывчаткой. Похоже на то, что этот пояс со взрывчаткой был муляжом. Вещество проверяется специалистами", - заявил он в эфире ORF.
В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Он же сообщил о двух погибших, при этом в МВД говорили, что речь идет о "нескольких погибших", не приводя точных данных.