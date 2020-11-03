https://ria.ru/20201103/vena-1582754786.html

Число жертв теракта в Вене выросло до двух

Число жертв теракта в Вене выросло до двух

Пострадавшая в результате стрельбы в Вене женщина скончалась от полученных ранений, число жертв теракта выросло до двух человек, сообщил бургомистр города... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T04:14

2020-11-03T04:14

2020-11-03T05:00

теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в результате стрельбы в Вене женщина скончалась от полученных ранений, число жертв теракта выросло до двух человек, сообщил бургомистр города Михаэль Людвиг.Ранее сообщалось об одном погибшем прохожем. При этом в МВД говорили, что речь идет о "нескольких погибших". Точных данных ведомство не приводило.Людвиг также рассказал, что некоторые жители столицы по-прежнему укрываются в различных заведениях. Их посещает полиция и помогает им вернуться домой. Это уже удалось сделать, помимо прочего, с посетителями Венской оперы. По его словам, власти не могут "дать отмашку" и позволить всем свободно выйти на улицы, пока полиция не установит точные число и местоположение предполагаемых преступников. По данным МВД, речь идет минимум об одном нападавшем, который находится в бегах.Глава города отметил, что власти призывают жителей города во вторник воздержаться от того, чтобы покидать свои дома. Он указал, что это "имеет смысл" и из-за ситуации с коронавирусом - во вторник в стране вступает в силу новый режим строгих ограничений контактов.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582752964.html

https://ria.ru/20201103/vena-1582753174.html

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире