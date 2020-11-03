https://ria.ru/20201103/vena-1582753831.html

Находившиеся в Венской опере люди расходятся по домам

Находившиеся в Венской опере люди расходятся по домам

Находившиеся в Венской государственной опере люди, которые не могли покинуть здание из-за произошедшей в столице Австрии атаки, начали возвращаться домой,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:50

2020-11-03T03:50

2020-11-03T03:51

теракт в вене

венская государственная опера

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Находившиеся в Венской государственной опере люди, которые не могли покинуть здание из-за произошедшей в столице Австрии атаки, начали возвращаться домой, сообщили РИА Новости источники.Ранее источник агентства в опере рассказал, что из соображений безопасности здание не могут покинуть более тысячи человек."Их эвакуируют по одной линии метрополитена, U4. Они поедут специальным поездом до Шпиттелау, который находится на северо-западе города", - сказал собеседник агентства.Еще один собеседник агентства из оперы сообщила, что после двухчасового пребывания в концертном зале она благополучно вернулась домой на метро.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что жертвами атаки стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582752964.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, венская государственная опера, австрия, вена, в мире