https://ria.ru/20201103/vena-1582753358.html

Генсек ООН осудил теракт в Вене

Генсек ООН осудил теракт в Вене

Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в Вене, внимательно следит за развитием ситуации, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:29

2020-11-03T03:29

2020-11-03T03:29

теракт в вене

антониу гутерреш

австрия

вена

в мире

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в Вене, внимательно следит за развитием ситуации, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.По его словам, Гутерреш выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим."Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает, что ООН солидарна с народом и правительством Австрии", - указал Дюжаррик.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582752964.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, антониу гутерреш, австрия, вена, в мире