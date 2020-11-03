Генсек ООН осудил теракт в Вене
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в Вене, внимательно следит за развитием ситуации, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью следит за развивающейся ситуацией в центре Вены, где сегодня, по сообщениям, произошли акты насилия в нескольких местах, в результате которых по меньшей мере один прохожий был убит и несколько других получили ранения, в том числе сотрудники служб безопасности", - заявляет Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает, что ООН солидарна с народом и правительством Австрии", - указал Дюжаррик.
В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
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