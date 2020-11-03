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В Вене во вторник отменили занятия в школах из-за теракта
В Вене во вторник отменили занятия в школах из-за теракта
Учеба в школах в Вене отменена во вторник из-за теракта, дети могут остаться дома, заявил на пресс-конференции в Вене глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:27
2020-11-03T03:29
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Учеба в школах в Вене отменена во вторник из-за теракта, дети могут остаться дома, заявил на пресс-конференции в Вене глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Он призвал людей по возможности также оставаться дома, не заезжать в центр Вены.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире

В Вене во вторник отменили занятия в школах из-за теракта

03:27 03.11.2020 (обновлено: 03:29 03.11.2020)
 
© REUTERS / LEONHARD FOEGERПолицейские на одной из улиц после теракта в Вене
Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Учеба в школах в Вене отменена во вторник из-за теракта, дети могут остаться дома, заявил на пресс-конференции в Вене глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
"Канцлер (Австрии Себастьян Курц) договорился с бургомистром Вены о том, что завтра учеба в школе отменяется, если родители в состоянии, они могут оставить детей дома", - сказал министр.
Он призвал людей по возможности также оставаться дома, не заезжать в центр Вены.
В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Теракт в ВенеСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
 
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