https://ria.ru/20201103/vena-1582753174.html

В Вене во вторник отменили занятия в школах из-за теракта

В Вене во вторник отменили занятия в школах из-за теракта

Учеба в школах в Вене отменена во вторник из-за теракта, дети могут остаться дома, заявил на пресс-конференции в Вене глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:27

2020-11-03T03:27

2020-11-03T03:29

теракт в вене

себастьян курц

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Учеба в школах в Вене отменена во вторник из-за теракта, дети могут остаться дома, заявил на пресс-конференции в Вене глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Он призвал людей по возможности также оставаться дома, не заезжать в центр Вены.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582752964.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире