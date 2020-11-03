https://ria.ru/20201103/vena-1582752964.html
Джихадисты заявили о причастности к атаке в Вене
Джихадисты заявили о причастности к атаке в Вене
Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что джихадисты заявили о причастности к... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:24
2020-11-03T03:24
2020-11-03T03:24
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что джихадисты заявили о причастности к атаке в Вене.Отмечается, что произошедшее стало "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. *Террористическая организация, запрещенная в России.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире