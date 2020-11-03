https://ria.ru/20201103/vena-1582752388.html
Жертвами теракта в Вене стали несколько человек
Жертвами теракта в Вене стали несколько человек
Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:14
2020-11-03T03:14
2020-11-03T03:25
теракт в вене
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вена
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Ранее полиция заявляла об одном погибшем, в то время как СМИ сообщают, что количество погибших доходит до семи."К сожалению, несколько человек пострадали, несколько погибли", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582750530.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире