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Как минимум один преступник продолжает скрываться после атаки в Вене
Как минимум один преступник продолжает скрываться после атаки в Вене
Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.11.2020
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теракт в вене
мвд австрии
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Ранее полиция заявляла об одном погибшем, в то время как СМИ сообщают, что количество погибших доходит до семи."По нашей актуальной информации, как минимум один преступник по-прежнему в бегах", - сообщил министр.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире

Как минимум один преступник продолжает скрываться после атаки в Вене

03:12 03.11.2020 (обновлено: 03:25 03.11.2020)
 
© REUTERS / LEONHARD FOEGERПолицейские автомобили, стоящие на улице после теракта в Вене
Полицейские автомобили, стоящие на улице после теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Ранее полиция заявляла об одном погибшем, в то время как СМИ сообщают, что количество погибших доходит до семи.
"По нашей актуальной информации, как минимум один преступник по-прежнему в бегах", - сообщил министр.
В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
02:36
Террористическая угроза в центре Вены сохраняется, заявил Курц
 
Теракт в ВенеМВД АвстрииВенаВ мире
 
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