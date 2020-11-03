https://ria.ru/20201103/vena-1582752264.html

Как минимум один преступник продолжает скрываться после атаки в Вене

Как минимум один преступник продолжает скрываться после атаки в Вене

Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:12

2020-11-03T03:12

2020-11-03T03:25

теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, как минимум один преступник еще в бегах, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Ранее полиция заявляла об одном погибшем, в то время как СМИ сообщают, что количество погибших доходит до семи."По нашей актуальной информации, как минимум один преступник по-прежнему в бегах", - сообщил министр.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582750838.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире