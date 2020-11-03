https://ria.ru/20201103/vena-1582750838.html
Террористическая угроза в центре Вены сохраняется, заявил Курц
Террористическая угроза в центре Вены сохраняется, заявил Курц
Угроза в центре Вены после теракта пока не может быть отменена, заявил в прямом эфире телеканала ORF канцлер Австрии Себастьян Курц. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:36
2020-11-03T02:36
2020-11-03T03:01
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Угроза в центре Вены после теракта пока не может быть отменена, заявил в прямом эфире телеканала ORF канцлер Австрии Себастьян Курц."В настоящее время угроза не может быть снята", - сказал Курц, добавив, что спецоперация идет полным ходом, в настоящее время невозможно вернуться к обычной жизни."Я прошу держаться и оставаться в безопасных местах", - добавил канцлер, обращаясь к людям, заблокированным в центре города.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582750530.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости.
Угроза в центре Вены
после теракта пока не может быть отменена, заявил в прямом эфире телеканала ORF
канцлер Австрии Себастьян Курц
.
"В настоящее время угроза не может быть снята", - сказал Курц, добавив, что спецоперация идет полным ходом, в настоящее время невозможно вернуться к обычной жизни.
"Я прошу держаться и оставаться в безопасных местах", - добавил канцлер, обращаясь к людям, заблокированным в центре города.
В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>