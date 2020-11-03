https://ria.ru/20201103/vena-1582750654.html
В венские больницы пока не поступали новые пострадавшие
В венские больницы пока не поступали новые пострадавшие
Глава Венского союза здравоохранения Михаэль Биндер заявил, что сверх уже госпитализированных 15 человек после стрельбы в Вене в больницы города не поступали... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:33
2020-11-03T02:33
2020-11-03T02:33
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Венского союза здравоохранения Михаэль Биндер заявил, что сверх уже госпитализированных 15 человек после стрельбы в Вене в больницы города не поступали новые пострадавшие."Могу подтвердить 15 человек, которые были доставлены в венские госпитали. Нет сообщений, чтобы были доставлены новые пострадавшие", - заявил он в эфире ORF.По его данным, часть пострадавших получили огнестрельные ранения или пострадали "в столкновениях", семеро тяжело пострадавших прооперированы.В Вене в понедельник неизвестные в шести разных местах открыли стрельбу, СМИ сообщали об атаке на синагогу.По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены позднее заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582750530.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире