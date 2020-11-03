https://ria.ru/20201103/vena-1582750300.html
Курц рассказал об операции по поиску террористов в Вене
Курц рассказал об операции по поиску террористов в Вене
Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется, что спецоперация по поиску террористов завершится в Вене через несколько часов. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:30
2020-11-03T02:30
2020-11-03T02:30
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется, что спецоперация по поиску террористов завершится в Вене через несколько часов.Он также попросил соотечественников днем обратиться к СМИ, чтобы понять уровень угрозы на улице.В Вене в понедельник неизвестные в шести разных местах открыли стрельбу, СМИ сообщали об атаке на синагогу. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены позднее заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582750104.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
надеется, что спецоперация по поиску террористов завершится в Вене
через несколько часов.
"Я надеюсь, что в следующие часы будет возможно отменить угрозу и восстановить общественную жизнь завтра", - сказал Курц в прямом эфире телеканала ORF
.
Он также попросил соотечественников днем обратиться к СМИ, чтобы понять уровень угрозы на улице.
В Вене в понедельник неизвестные в шести разных местах открыли стрельбу, СМИ сообщали об атаке на синагогу. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены позднее заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения.
Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>