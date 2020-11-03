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Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены
Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены
Преступники, открывшие стрельбу в Вене, очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены, заявил в прямом эфире телеканала ORF канцлер Австрии Себастьян... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:24
2020-11-03T02:24
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Преступники, открывшие стрельбу в Вене, очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены, заявил в прямом эфире телеканала ORF канцлер Австрии Себастьян Курц.В Вене в понедельник неизвестные в шести разных местах открыли стрельбу, СМИ сообщали об атаке на синагогу. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены позднее заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире

Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены

02:24 03.11.2020
 
© Ronald ZakТеракт в Вене
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Преступники, открывшие стрельбу в Вене, очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены, заявил в прямом эфире телеканала ORF канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Один преступник был нейтрализован, остальные преступники продолжают оставаться в бегах. По сведениям на данный момент, они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены. Это определенно теракт", - сказал Курц.
В Вене в понедельник неизвестные в шести разных местах открыли стрельбу, СМИ сообщали об атаке на синагогу. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены позднее заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения.
Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Теракт в ВенеСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
 
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