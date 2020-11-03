Президент Австрии прокомментировал теракт в Вене
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Австрия будет защищать свободу и демократию всеми способами, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя события в Вене.
"Мы будем защищать нашу свободу и демократию вместе и решительно всеми необходимыми способами. Наша поддержка всем гражданам, которым приходится держаться с небезопасной ситуации в центре города", - написал Ван дер Беллен в Twitter.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно.
Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>