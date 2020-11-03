https://ria.ru/20201103/vena-1582748418.html

Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене

Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене

Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:59

2020-11-03T01:59

2020-11-03T01:59

теракт в вене

анна нетребко

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582743381_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_41fbd3e252aeb6f8f92e63744f92716d.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены."С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики", - рассказала Нетребко.По словам певицы, в районе, где она находится, на данный момент тихо. При этом на записи слышны полицейские сирены.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным местных правоохранителей, стрельба в городе велась в шести разных местах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, анна нетребко, австрия, вена, в мире