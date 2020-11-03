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Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене
Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене
Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:59
2020-11-03T01:59
теракт в вене
анна нетребко
австрия
вена
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены."С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики", - рассказала Нетребко.По словам певицы, в районе, где она находится, на данный момент тихо. При этом на записи слышны полицейские сирены.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным местных правоохранителей, стрельба в городе велась в шести разных местах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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теракт в вене, анна нетребко, австрия, вена, в мире

Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене

01:59 03.11.2020
 
© AP Photo / Ronald ZakМашины скорой помощи на месте нападения в Вене
Машины скорой помощи на месте нападения в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены.
"С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики", - рассказала Нетребко.
По словам певицы, в районе, где она находится, на данный момент тихо. При этом на записи слышны полицейские сирены.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным местных правоохранителей, стрельба в городе велась в шести разных местах.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Раввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Теракт в ВенеАнна НетребкоАвстрияВенаВ мире
 
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