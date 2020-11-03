https://ria.ru/20201103/vena-1582748418.html
Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене
Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене
Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:59
2020-11-03T01:59
2020-11-03T01:59
теракт в вене
анна нетребко
австрия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены."С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики", - рассказала Нетребко.По словам певицы, в районе, где она находится, на данный момент тихо. При этом на записи слышны полицейские сирены.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным местных правоохранителей, стрельба в городе велась в шести разных местах.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, анна нетребко, австрия, вена, в мире