Захарова выразила соболезнования Австрии из-за атаки в Вене
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова соболезнует Австрии в связи с атакой в Вене, посольство РФ в контакте с местными властями для установления гражданства пострадавших и убитых.
"Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Всего преступников может быть семь.
Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня.
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