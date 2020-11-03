https://ria.ru/20201103/vena-1582747890.html
МВД Австрии не подтвердило данные о задержании подозреваемых в стрельбе
МВД Австрии не подтвердило данные о задержании подозреваемых в стрельбе
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе в Вене. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:50
2020-11-03T01:50
2020-11-03T01:50
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе в Вене.Ранее СМИ сообщали, что полиция Вены задержала нескольких подозреваемых."Эту информацию в настоящий момент я не могу подтвердить, мы продолжаем искать потенциальных преступников", - заявил он в эфире ORF.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть семь.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582746962.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости.
Глава МВД Австрии
Карл Нехаммер не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе в Вене
.
Ранее СМИ сообщали, что полиция Вены задержала нескольких подозреваемых.
"Эту информацию в настоящий момент я не могу подтвердить, мы продолжаем искать потенциальных преступников", - заявил он в эфире ORF
.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть семь.
Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>